İzmir'deki uyuşturucu operasyonu davası

Avrupa'dan İzmir'e uzanan uyuşturucu trafiğinin ortaya çıkarıldığı operasyon kapsamında haklarında dava açılan 30 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, duruşmada dosya kapsamındaki tanıkları dinledi.

Tanık N.D. firari sanıklardan Y.Y'nin kız arkadaşı olduğunu, olay günü iş yerine gelen sanığın, babasının tutuklanması nedeniyle moralinin bozuk olduğunu söylediğini belirterek, "Kendisine destek olmaya çalıştım. 4'üncü gün iş yerime gittiğimde akşam üzeri canının sıkıldığını söyleyerek tekrar iş geldi, sonra dışarı çıktı. Daha sonra iş yerime polisler geldi. Kendisinin uyuşturucu işiyle uğraştığını düşünsem asla yanında durmazdım." diye konuştu.

Tanık R.Ç. eşinin tutuklu sanıklardan Adem Ç'nin kız kardeşi olduğunu ifade ederek, "Ben Adem'in çalıştığı otelde esrar muhabbeti olduğunu yani orada içildiğini, uyuşturucu kullanıldığını biliyordum. Aramızda tartışma konusuydu." dedi.

Firari sanık Y.Y'nin avukatı ise müvekkilin kaçma şüphesi olmadığını savunarak, "Babası hakkında verilen gözaltı kararından 5 gün sonra müvekkilim hakkında gözaltı kararı çıkmıştır. Suçlu psikolojisi ile hareket etmemiştir. Gözaltı kararından sonra suçun vasfı ve haksız bir şekilde tutuklanma riski ile karşı karşıya kaldığı için kaçmıştır. Şu anda kaçak pozisyonundadır." ifadesini kullandı.

İddia makamı, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamı yönünde mütalaa verdi.

Tutuklu sanık, Hakkari Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bilgehan Özkozanoğlu'nun avukatı da müvekkiline atılı suç vasfının doğru olmadığını öne sürerek, "Müvekkil, kolluk kuvvetlerine hazırlık aşamasında yardımcı olmuştur. Deliller toplanmıştır. Kendisi jandarma subayıdır. Delilleri karartma şüphesi bulunmamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin ve firari sanıkların haklarındaki yakalama emrinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Süreç

Aliağa ilçesinde 9 Ocak'ta düzenlenen operasyonda aralarında Hakkari Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bilgehan Özkozanoğlu'nun da bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. 1 ton 200 kilogram skunk ile 500 gram likit esrar ele geçirildiği operasyonda 5 uzun namlulu otomatik silah, bir tabanca, 100 mermi, 2 pompalı tüfek ve 58 fişek yakalanmıştı.

Şüphelilerin yurt dışı bağlantılı getirdikleri uyuşturucuyu, Ege Denizi kıyılarından İzmir'e sevk etmeyi planladıkları öne sürülmüştü.

Polis kamerasına yansıyan operasyonun, Avrupa'dan İzmir'e uzanan uyuşturucu trafiğine vurulan büyük bir darbe olduğu belirtilmişti.

7'si tutuklu 30 sanık hakkında, "suç işlemek amacıyla kurulan örgütte yönetici veya üye olma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamalarıyla dava açılmıştı.