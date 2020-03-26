Son Dakika › Güncel › İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
6 saat önce
İzmir'in Tire ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İzmir'in Tire ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, istihbarat üzerine uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen E.Ö'yü (32) takibe aldı.
Ekipler, E.Ö'yü ve evine gelen 3 kişiyi alüminyum folyoya sarılı metamfetamin alışverişi yaparken suçüstü yakaladı.
Evde yapılan arama sonucu da bir miktar metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, E.Ö. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 04:04 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Bakan Soylu, sosyal izolasyon konusunda Doğu ve Güneydoğu bölgelerini uyardı Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 75'e, vaka sayısı 3629'a yükseldi Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: İlk kaybımızı verdik, pozitif vakalarımız artmaya devam ediyor İngiltere'de 'öncelikli hasta değilsin' denilen kadın bir gün sonra öldü