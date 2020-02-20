İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

7 saat önce

İzmir'in Torbalı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı, System.String[]

İzmir'in Torbalı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Torbalı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı şüphesiyle takip ettikleri bir kişinin kullandığı otomobili durdurmak istedi.

Dur ihtarına uymayarak kaçan B.A, kovalamaca sonucu yakalandı.

Zanlının ikametinde bulunan G.T de gözaltına alındı.

Yapılan aramada 160 gram metamfetamin, 8,5 gram esrar, ruhsatsız av tüfeği, 576 gram esrar tohumu ve 9 bin 300 lira para ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A. ve G.T, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Torbalı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:10 Kaynak: AA
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