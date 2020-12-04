İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

İzmir'in Menemen ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda yaklaşık 3 kilogram marihuana ele geçirildi. Ayrıca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 18 bin lira, 4 silah, silahlara ait 5 şarjör ile 38 fişek de yapılan aramalarda bulundu.
Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
- Kaynak: AA
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