İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

İzmir'in Menemen ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda yaklaşık 3 kilogram marihuana ele geçirildi. Ayrıca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 18 bin lira, 4 silah, silahlara ait 5 şarjör ile 38 fişek de yapılan aramalarda bulundu.

Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.