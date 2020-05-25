İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika

İzmir'in Tire ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bazı zanlıların uyuşturucu sevkiyatı yapacakları bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli otomobili Büyükkale Mahallesi'nde durdurdu. Araçtaki aramada 11 paket hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.S, F.S, N.S. ve M.S. ifade işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Zanlılar jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin adreslerinde, kuru sıkıdan bozma iki tabanca, bir ruhsatsız pompalı tüfek, 49 mermi ile 160 kök hint keneviri bulundu.