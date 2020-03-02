İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

20 dakika önce

İzmir'in Çeşme ilçesinde yapılan operasyonda 1,5 kilogram esrar, iki tüfek, bir tabanca ve 38 mermi ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı, System.String[]

İzmir'in Çeşme ilçesinde yapılan operasyonda 1,5 kilogram esrar, iki tüfek, bir tabanca ve 38 mermi ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Çeşme Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir bağ evinde yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerce belirlenen adrese yapılan operasyonda, bidonların içerisine zulalanmış 1,5 kilogram esrar, iki tüfek, bir tabanca ve 38 mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili M.K.T, ekiplerce gözaltına alındı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çeşme, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:02 Kaynak: AA
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