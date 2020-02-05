İzmir'deki vahşi cinayeti bu detay ortaya çıkardı - Son Dakika

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İzmir'deki vahşi cinayeti bu detay ortaya çıkardı
6 saat önce
İzmir'deki vahşi cinayeti bu detay ortaya çıkardı (2)
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:14 Kaynak: DHA
İzmir'deki vahşi cinayeti bu detay ortaya çıkardı (2)
Son Dakika Sahiba Gökçen'de kaza yapan uçağın radar ekran görüntüleri ortaya çıktı Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın enkazından 2 yaralı çıkarıldı Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anının görüntüleri ortaya çıktı Bahçeşehir Koleji kafilesi aynı uçaktaydı