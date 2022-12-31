İzmir'de 6 işçinin hayatını kaybettiği vinç faciası hakkında 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de 6 işçinin hayatını kaybettiği vinç faciası hakkında 4 kişi tutuklandı

31.12.2022 23:47

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşanan ve 6 işçinin yaşamını yitirdiği vinç kazasıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklananlar arasında inşaat firması sahibi, şantiye şefi, iş güvenliği uzmanı ve vinç şirketi sahibi bulunuyor.

İzmir'in Bornova ilçesinde dün otel inşaatında meydana gelen kazada vinç, işçilerin kaldığı konteynerin üzerine düştü. Korkunç kazada 6 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Haklarında gözaltı kararı bulunan inşaat firması sahibi Emrullah Y., şantiye şefi Mimar Muhammet Fatih Y. ve İşçi Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Fikret Kamil A. gözaltına alındı. İnşaat firması sahibi Emrullah Y., yurt dışına çıkmak isterken havaalanından polis ekiplerince yakalandığı öğrenilirken, şehir dışında bulunduğu bildirilen vinç şirketi sahibi İrfan K. de ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Olay dün saat 17.30 sıralarında Yeşilova Mahallesi Kamil Tunca Bulvarı yanında bulunan Bornova Otel'in inşaatında meydana geldi. Kaza, inşaattaki vinçteki yükseltme çalışmaları sırasında, vincin bir kısmının henüz belirlenemeyen nedenden dolayı kopması sonucu yaşandı. İnşaatın 21. katında bulunan vincin kabini ve bir bölümü büyük bir gürültüyle aşağı düşerken, olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralanan vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti. Meydana gelen kazada 6 işçi hayatını kaybederken, 2 işçi de yaralandı.

Kaynak: İHA
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İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de 6 işçinin hayatını kaybettiği vinç faciası hakkında 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

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