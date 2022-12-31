İzmir'de 6 işçinin öldüğü facia sonrası inşaat sahibi yurt dışına çıkmak üzereyken havalimanında yakalandı! Vinç şirketi sahibi ise her yerde aranıyor - Son Dakika
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İzmir'de 6 işçinin öldüğü facia sonrası inşaat sahibi yurt dışına çıkmak üzereyken havalimanında yakalandı! Vinç şirketi sahibi ise her yerde aranıyor

31.12.2022 15:34

İzmir'de 6 işçinin yaşamını kaybettiği vinç faciasında 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan inşaat firması sahibi, yurt dışına çıkmak üzereyken havaalanında yakalanırken, şehir dışında bulunduğu bildirilen vinç şirketi sahibi İ.K.'yi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi Kamil Tunca Bulvarı yanında bulunan Bornova Otel'in inşaatında meydana gelen kazada, vinçteki yükseltme çalışmaları sırasında meydana gelen kazada 6 işçi hayatını kaybetti; 2 işçi ise yaralandı. Meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin Fesih Çiftçi, Yıldırım Sarı (38), Baykal Gündüz, Aslan Akkaya (38), Ümit Kara ve Ali Şükrü Duru olduğu öğrenildi.

YURT DIŞINA KAÇMAK İSTERKEN HAVAALANINDA YAKALANDI

Olayla ilgili haklarında gözaltı kararı bulunan inşaat firması sahibi E.Y., şantiye şefi Mimar M.Y. ve İşçi Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı K.A. gözaltına alındı. İnşaat firması sahibi E.Y.'nin yurt dışına çıkmak isterken havaalanından polis ekiplerince yakalandığı öğrenildi.

İzmir'deki faciaya ilişkin inşaat sahibi yurt dışına çıkarken havaalanında yakalandı, vinç şirketi sahibi her yerde aranıyor

VİNÇ ŞİRKETİ SAHİBİ HER YERDE ARANIYOR

Öte yandan, şehir dışında bulunduğu bildirilen vinç şirketi sahibi İ.K.'yi yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Meydana gelen olayda yaralanan ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen işçilerden Mücahit Çiftçi ve Hacı Kent'in tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

İzmir'deki faciaya ilişkin inşaat sahibi yurt dışına çıkarken havaalanında yakalandı, vinç şirketi sahibi her yerde aranıyor

VİNÇ SÖKÜLÜYOR

Kazanın meydana geldiği inşaattaki vincin söküm çalışmalarına da başlandı. Olay yerine getirilen iki vincin kullanıldığı söküm çalışmasında yıkılma riski nedeniyle Otogar Kavşağı ile Abdi İpekçi Kavşağı arasındaki yol, trafiğe kapatıldı

2 KİŞİNİN CENAZESİ TESLİM EDİLDİ

İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından 2 işçinin cenazesi yakınları tarafından gözyaşlarıyla teslim alındı. Otopsi işlemleri tamamlanan Baykal Gündüz'ün cenazesinin Ankara'da, Aslan Akkaya'nın cenazesinin ise İstanbul'da defnedileceği öğrenildi. Otopsi işlemleri süren diğer işçiler Fesih Çiftçi'nin Ağrı'da, Yıldırım Sarı'nın Bitlis'te, Ali Şükrü Duru'nun İstanbul'da ve Ümit Kara'nın ise Çorum'da toprağa verileceği öğrenildi.

İzmir'deki faciaya ilişkin inşaat sahibi yurt dışına çıkarken havaalanında yakalandı, vinç şirketi sahibi her yerde aranıyor
Hayatını kaybeden işçilerden Fesih Çiftçi


Kaynak: İHA
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Adli Tıp, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de 6 işçinin öldüğü facia sonrası inşaat sahibi yurt dışına çıkmak üzereyken havalimanında yakalandı! Vinç şirketi sahibi ise her yerde aranıyor - Son Dakika

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