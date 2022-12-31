6 kişinin hayatını kaybettiği vinç kazasından yaralı kurtulan işçi o anları anlattı! - Son Dakika
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6 kişinin hayatını kaybettiği vinç kazasından yaralı kurtulan işçi o anları anlattı!

31.12.2022 18:58

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir inşaatta yaşanan ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği kazadan yaralı kurtulan işçilerden Mücahit Çiftçi, olay anını anlattı. Yukarıdan gece moloz düştüğünü belirten Çiftçi, şirket yetkililerinin uyarıları aldırmadığını söyleyerek, "Bir gürültü geldi, biz öncekiler gibi düşünüp 'Bakmaya gerek yok' dedik. Umursamadım. 2 dakika sonra sert bir düşüş oldu. Gözümü açtığımda hastanedeydim" dedi.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir otel inşaatında vincin kopması sonucu meydana gelen, 6 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye sevk edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan projenin ana firma yetkilisi E.Y, şantiye şefi M.Y. ve iş güvenliği uzmanı F.M.A, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. Hakkında "yakalama kararı" çıkartılan vinç firması sahibi İ.K'nin da İstanbul'da gözaltına alındığı belirtildi.

ADLİ TIP KURUMU ÖNÜNDE ACILI BEKLEYİŞ

İzmir Adli Tıp Kurumu önünde, olayda hayatını kaybeden işçilerin yakınlarının bekleyişi sürüyor. Aslan Akkaya, Baykal Gündüz ve Yıldırım Sarı'nın cenazeleri, kimlik teşhislerinin ardından ailelerine teslim edildi. Olaydan yaralı olarak kurtulan ve tedavisinin ardından Adli Tıp Kurumu önüne gelen Mücahit Çiftçi, olay anını anlattı.

"YUKARIDAN GECELERİ MOLOZ, PİSLİK DÜŞÜYORDU"

Ağrı'da yaşadığını, çalışmak için İzmir'e geldiğini söyleyen 2 çocuk babası Çiftçi, inşaatta boya işinde çalıştığını, kaldıkları konteynerlerin 4 ay önce vincin yanına yerleştirildiğini ifade etti. Konteynerlerin kurulduğu alanın tehlikeli olduğunu söylediklerini savunan Çiftçi, "Bir şey olmaz, önlemimizi alacağız, taşıyacağız dediler. Bizi geçiştirdiler. Konteyneri koyduktan sonra üzerine sac koydular. Yukarıdan geceleri moloz, pislik düşüyordu." dedi.

"GÖZÜMÜ AÇTIĞIMDAM HASTANEDEYDİM"

Çiftçi, olayın mesai bitiminden sonra olduğunu aktararak, şöyle devam etti: "İşten çıktık yemekhanede yemeğimizi yedik. 17.20 civarı koğuşa döndük. 4 kişi yukarıda 3 kişi aşağıda kalıyordu. Koğuşa girdik biraz sohbet ettik sonra yataklarımıza geçtik. Bir gürültü geldi, biz öncekiler gibi düşünüp 'bakmaya gerek yok' dedik. Umursamadım. 2 dakika sonra sert bir düşüş oldu. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Eniştem Feshi Çiftçi hayatını kaybetti. Altta da 3 kişi vardı. 1 kişi sağ çıktı, 2 kişi vefat etti."

NE OLMUŞTU?

Kamil Tunca Caddesi'nde yapımı süren yaklaşık 32 katlı bir rezidans inşaatında kurulu vinç, dün akşam saatlerinde 19. kat seviyesinde kırılarak yıkılmış, vinç parçalarının işçilerin kaldığı konteynerin üzerine düşmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA
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İzmir Emniyet Müdürlüğü, Adli Tıp Kurumu, İzmir, Güncel, Son Dakika

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