İzmir'deki yanan otomobilden yaralı olarak çıkan kadın hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

İzmir'deki yanan otomobilden yaralı olarak çıkan kadın hastanede hayatını kaybetti

İzmir'de bariyerlere çarparak alev alan otomobilden oğlu ile yaralı olarak çıkan Özden Karamuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İzmir'de bariyerlere çarparak alev alan otomobilden oğlu ile yaralı olarak çıkan Özden Karamuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İzmir- Çeşme Otoyolu'ndaki kazada vücudunda yanıklar oluşan Özden Karamuk, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nin ardından sevk edildiği Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Karamuk'un cenazesinin, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldığı öğrenildi. Karamuk'un oğlu Kayra Karamuk'un ise Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Kaza İzmir-Çeşme Otoyolu'nda İzmir yönüne giden 35 AH 256 plakalı otomobil, 14 Haziran'da Alaçatı gişeleri yakınında bariyerlere çarparak alev almış, kazada İbrahim Örsçelik ve kızı İlayda Örsçelik hayatını kaybetmişti. Araçtan çıkmayı başaran Özden Karamuk ile küçük yaştaki oğlu Kayra Karamuk ise hastaneye kaldırılmıştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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