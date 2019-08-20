İzmir'deki yangın 3. gününde
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan ve Seferihisar ile Menderes ilçelerine sıçrayan orman yangını, 3. gününde kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İzmir Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:31 Kaynak: AA
'in Karabağlar
ilçesinde başlayan ve Seferihisar
ile Menderes
ilçelerine sıçrayan orman yangını, 3. gününde kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Pazar günü saat 13.00'de Karabağlar'ın Tırazlı mevkisinde başlayıp diğer iki ilçeye sıçrayan orman yangını devam ediyor.
Yaklaşık 500 hektarlık alanda etkili olan yangını kontrol altına alabilmek için gece boyu çalışan ekiplere havanın aydınlanmasıyla birlikte helikopterler de destek vermeye başladı.
Yangına 20 helikopter ile 200 arazöz müdahale ediyor.
Zaman zaman etkisini artıran rüzgar ekiplerin işini zorlaştırırken, bazı vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Öte yandan, yangının şu anda yerleşim yerini tehdit etmediği bildirildi.
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