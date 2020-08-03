İzmir'deki yangın büyüyor...Siteler boşaltıldı - Son Dakika

İzmir'deki yangın büyüyor...Siteler boşaltıldı

İzmir'deki yangın büyüyor.

İzmir'deki yangın büyüyor...Siteler boşaltıldı

İZMİR - İzmir'in Menderes ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyor. Yangının sıçrama ihtimalinin yüksek olması sebebiyle iki sitenin boşaltıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, yangın öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çile Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Ahmetbeyli ve Özdere mahallelerini de etkisi altına aldı.

2 site boşaltıldı

Öte yandan yangının sıçrama riskinin yüksek olması sebebiyle bölgede bulunan iki sitenin boşaltıldığı öğrenildi. Siteleri boşaltan vatandaşlar korku dolu anlar yaşıyor.

Yangın yola sıçradı

Öğle saatlerinde başlayan yangın Özdere - İzmir Caddesi'ne de sıçradı. Ekipler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılan yangın Özdere sahiline doğru ilerlemeye devam ediyor. Jandarma ekipleri bölgede evi bulunan vatandaşlara evlerini boşaltmaları yönünde uyarıda bulundu.

İzmir'deki yangın büyüyor...Siteler boşaltıldı

Menderes, Özdere, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 02:44

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'deki yangın büyüyor...Siteler boşaltıldı - Son Dakika
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