Bozköy Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 17 arazöz ve 4 helikopter, 3 uçak, 3 dozer ve 8 yer ekibiyle müdahale edildi.

Kaynak: AA

Karaburun, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'deki yangın ekiplerin yaklaşık 15 saatlik müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika

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