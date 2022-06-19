İzmir'deki yangın ekiplerin yaklaşık 15 saatlik müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika
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İzmir'deki yangın ekiplerin yaklaşık 15 saatlik müdahalesiyle söndürüldü

19.06.2022 08:50

İzmir'in Karaburun ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 15 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

İzmir'in Karaburun ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 15 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Bozköy Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 17 arazöz ve 4 helikopter, 3 uçak, 3 dozer ve 8 yer ekibiyle müdahale edildi.

Yangın, yaklaşık 15 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

İnsansız hava aracıyla görüntülenen yangın bölgesindeki 42 hektar makilik alanın zarar gördüğü bildirildi.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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İzmir'deki yangın 15 saat sonra kontrol altına alındı! 42 hektarlık alan kül oldu İzmir'deki yangın 15 saat sonra kontrol altına alındı! 42 hektarlık alan kül oldu Son dakika: İZMİR'DE İKİNCİ ORMAN YANGINI (4) Son dakika: İZMİR'DE İKİNCİ ORMAN YANGINI (4)
Kaynak: AA

Karaburun, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'deki yangın ekiplerin yaklaşık 15 saatlik müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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