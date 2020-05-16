İzmir'deki yangın paniğe neden oldu - Son Dakika

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, 4 katlı apartmanın terasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, paniğe yol açtı.

Çiçek Mahallesi Adil Akçamlı Sokak'ta, saat 17.30 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen alevleri gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak alevleri söndürürken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı Yangın çevrede paniğe neden oldu.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.