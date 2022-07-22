İzmir'deki yangına 6 dakikada müdahale - Son Dakika
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İzmir'deki yangına 6 dakikada müdahale

22.07.2022 11:21
İzmir'deki yangına 6 dakikada müdahale

İzmir'in Buca ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın ekiplerin zamanında müdahalesiyle havadan ve karadan kontrol altına alındı.

İzmir'in Buca ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın ekiplerin zamanında müdahalesiyle havadan ve karadan kontrol altına alındı. Ekipler, 6 dakika içerisinde yangına müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Buca ilçesi Afet Evleri civarındaki otluk alanda yangın çıktı. Yangının ardından bölgeye hemen ekipler sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter havadan, 3 arazöz, itfaiye ve orman ekipleri de karadan yangına müdahale etti. Ekiplerin seferber olduğu yangına ilk müdahale 6 dakika içinde yapıldı.

Yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - İZMİR

YORUMLAR
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Konaklı Gençlere Üniversite Tercih Desteği Konaklı Gençlere Üniversite Tercih Desteği Başkan Sürekli: 'Orman yangınları siyasete malzeme edilmemeli' Başkan Sürekli: 'Orman yangınları siyasete malzeme edilmemeli'
Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'deki yangına 6 dakikada müdahale - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'deki yangına 6 dakikada müdahale - Son Dakika
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