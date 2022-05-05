İzmir'deki yangında anne ve oğlu can vermişti, 9 yıl sonra kundaklama olduğu anlaşıldı - Son Dakika
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İzmir'deki yangında anne ve oğlu can vermişti, 9 yıl sonra kundaklama olduğu anlaşıldı

05.05.2022 15:44

İzmir'deki yangında anne ve oğlu can vermişti, 9 yıl sonra kundaklama olduğu anlaşıldı 9 yıl önce ev yangınında anne ve oğlunun ölümüyle ilgili 3 tutuklama İzmir'in Gaziemir ilçesinde 2013 yılında evlerinde çıkan yangında anne ve oğlunun hayatını kaybettiği yangının kundaklama olduğu anlaşıldı.

İzmir'deki yangında anne ve oğlu can vermişti, 9 yıl sonra kundaklama olduğu anlaşıldı

9 yıl önce ev yangınında anne ve oğlunun ölümüyle ilgili 3 tutuklama

İZMİR - İzmir'in Gaziemir ilçesinde 2013 yılında evlerinde çıkan yangında anne ve oğlunun hayatını kaybettiği yangının kundaklama olduğu anlaşıldı. Dosyayı raftan indiren özek ekip olayı aydınlatırken, kundaklama olayı ile ilgili gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü tutuklandı.

Olay 16 Ekim 2013 sabahı saat 04.30 sıralarında, Ulaştırma Caddesi'nde bulunan dere kenarındaki müstakil evde meydana geldi. Evden alevler geldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerini bildirdi. İhbarın ardından kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yangını müdahale etti ve yaptıkları kontrolde Filiz Biçer ile oğlu İsmail Biçer'in cansız bedenini buldu. Çıkan yangınla ilgili soruşturulma başlatılırken, itfaiye ve emniyet güçleri olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

Özel ekip kuruldu, dosya raftan indirildi

Anne ve 12 yaşındaki oğlunun yanarak can verdiği yangınla ilgili İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nin oluşturduğu özel ekip, dosyayı raftan indirdi. Yangının çıktığı tarihte mahallede oturan, görgü tanıkları ve şüpheliler, polis ekiplerince yeniden sorgulanırken, yaklaşık 5 ay süren çalışmalar ve incelemelerin ardından yangının, 'tasarlayarak, kundaklama suretiyle' olduğu tespit edildi.

İlişkiyi eşinin duymasının ardından evi ateşe vermiş

Çalışmalarını derinleştiren özel ekip, yangında hayatını kaybeden Filiz Biçer'in, eviyle aynı cadde üzerinde bulunan Hakan Gök ile bir dönem birlikte yaşadıklarını, evli olan Gök'ün, bu ilişkiyi eşinin duymasının ardından evi ateşe verdiğini belirledi. Alınan ifadeler ve toplanan delillerin ardından İzmir ve Kars'ta düzenlenen eşzamanlı operasyonda Hakan Gök (50), S.G, M.G, H.G, H.Ç, N.K, M.Y.K, İ.Ç, E.D, A.D. ve A.D. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Suçlarını itiraf ettiler

Olayla ilgili gözaltına alınan toplam 11 şüpheli sorgulanmak üzere İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Titizlikle ifadeleri alınan şüphelilerden Hakan Gök, E.D. ve A.D. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken diğer şüpheliler ifadelerinin ardından salıverildi. Olayın baş şüphelisi olduğu belirlenen Hakan Gök, savcılıktaki ifadesinde suçunu itiraf etti. Evli olan Gök'ün ifadesinde, Filiz Biçer ile bir dönem birliktelik yaşadıklarını, bu birlikteliği ailesinin öğrendiğini, eşinin ise çocuklarını alıp Kars'a gittiğini bunun üzerine Filiz Biçer'in mahalleden gitmesi için evi ateşe verdiği söylediği öğrenildi. Zanlının ifadesinde, evi kundaklarken evin boş olduğunu sandığı ve kimseyi öldürme kastının olmadığını söylediği de öne sürüldü.

3 şüpheli tutuklandı

Alınan ifadelerin ardından olayın baş şüphelisi Hakan Gök ile kendisine kundaklama olayı ile ilgili yardım ettiği belirlenen E.D. tutuklanırken A.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'deki yangında anne ve oğlu can vermişti, 9 yıl sonra kundaklama olduğu anlaşıldı
İzmir'deki yangında anne ve oğlu can vermişti, 9 yıl sonra kundaklama olduğu anlaşıldı
İzmir'deki yangında anne ve oğlu can vermişti, 9 yıl sonra kundaklama olduğu anlaşıldı
İzmir'deki yangında anne ve oğlu can vermişti, 9 yıl sonra kundaklama olduğu anlaşıldı

YORUMLAR
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8,5 YIL ÖNCE FİLİZ İLE OĞLUNUN ÖLDÜĞÜ YANGIN, KUNDAKLAMA ÇIKTI 8,5 YIL ÖNCE FİLİZ İLE OĞLUNUN ÖLDÜĞÜ YANGIN, KUNDAKLAMA ÇIKTI KONYA'DAKİ YANGINDA ANNE VE OĞLUNUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI KONYA'DAKİ YANGINDA ANNE VE OĞLUNUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'deki yangında anne ve oğlu can vermişti, 9 yıl sonra kundaklama olduğu anlaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'deki yangında anne ve oğlu can vermişti, 9 yıl sonra kundaklama olduğu anlaşıldı - Son Dakika
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