İzmir'deki yatık binalarda yıkım başladı - Son Dakika
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İzmir'deki yatık binalarda yıkım başladı

7 saat önce

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 'yatık binalar' olarak bilinen ve İzmir Valiliğinin kararıyla tahliye edilen apartmanlarda ilk yıkım çalışması başladı.

İzmir'deki yatık binalarda yıkım başladı, System.String[]

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 'yatık binalar' olarak bilinen ve İzmir Valiliğinin kararıyla tahliye edilen apartmanlarda ilk yıkım çalışması başladı.


Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı'da, dolgu zemine inşa edildiği için zamanla eğilen ve yaklaşık 40 yıldır yatık halde duran binalar için İzmir Valiliği tahliye kararı vermişti. Alınan kararda AFAD'ın 2017'de hazırladığı depreme dayanıklılık raporu etkili olurken, karar Karşıyaka Belediyesine de tebliğ edilerek binaların hızla boşaltılması istenmişti. Bunun üzerine konut ve iş yerleri tahliye edilmişti.


Yılardır yatık binalar olarak bilinen yapılarla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bölgeye gelen Karşıyaka Belediyesinin iş makineleri binalarda yıkım çalışmasını başlattı.


Yıkım çalışması hakkında Karşıyaka Belediyesinden yapılan açıklamada, "Ekiplerimizce yapılan incelemede, ilgili binanın maliklerince tahliye edildiği; ancak zemin kat kolonlarının beton pas paylarının patladığı, kolon sarmal ve boyuna donatılarının zarar gördüğü, yapının yıkılacak derecede tehlikeli hale geldiği, çevre sağlığı can ve mal güvenliği açısından risk teşkil ettiği belirlendi. Bunun üzerine belediyemiz Encümen Kararı ile taşınmazın ilgili kanun çerçevesinde yıkımına karar verildi. Yıkım işlemler, birkaç gün içerisinde tamamlanacak. Diğer apartmanlarla ilgili çalışmalar ise devam ediyor" denildi.


Diğer yandan, Karşıyaka Belediyesi tarafından bin 359 ada ile ilgili geçen ocak ayında hazırlanan ve İzmir Büyükşehir Belediyesine gönderilen imar planı değişikliği için de onay bekleniyor. Büyükşehir onayının ardından plan yürürlüğe girecek ve binaların yeniden inşa edilmesi için süreç başlamış olacak.


Boşaltılan ilk binalardan biri olan ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 6306 sayılı yasa kapsamında 'riskli yapı' tespiti onaylanan apartmanın yıkımı, birkaç gün içerisinde tamamlanacak. Bostanlı Cemal Gürsel Caddesi 1359 ada üzerindeki diğer ilgili binaların ise yasa çerçevesindeki işlemlerinin sürdürüldüğü kaydedildi. - İZMİR

Karşıyaka, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:07 Kaynak: İHA
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