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İzmir'deki yıkılma riski taşıyan binalar tahliye ediliyor

6 saat önce

İzmir'deki yıkılma riski taşıyan binalar tahliye ediliyorİZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yıkılma tehlikesi bulunan eğik durumdaki 5 bina için tahliye kararı çıktı.

İzmir'deki yıkılma riski taşıyan binalar tahliye ediliyor

İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yıkılma tehlikesi bulunan eğik durumdaki 5 bina için tahliye kararı çıktı. Binaların büyük bir bölümü boşaltılırken ada içinde bulunan 6 bina içinde dayanıklılık testleri yapılıyor.

Karşıyaka'nın Bostanlı semtinde bulunan ve yıkılma riski taşıyan eğik binalar için İzmir Valiliği tarafından boşaltma kararı alındı. Kararın ardından Cemal Gürsel Caddesi kenarında bulunan 5 bina büyük oranda boşaltılırken, hala binada bulunan vatandaşlar içinse ek süre tanındı. Boşaltılma kararı alınan binaların yanında bulunan 6 binaya dayanıklık çalışması yapılmaya başlandı.


"Korkuyla yaşıyoruz"

Boşaltılma kararının ardından binaların altında bulunan işletmelerden birinde çalışan bir vatandaş, "Bu binalar yıkılsın bir an önce biz de kurtulalım. Yıllardan beri binaların her tarafı çatladı, biz de korkuyla yaşıyoruz. Mecburen ekmek davasına çalışıyoruz. Yıkılsın biz de önümüzü görelim artık" dedi.


Bina sakininden İmar planı tepkisi

Bina sakini Tolga Özkaner, "Kentsel dönüşüm çerçevesinde riskli alanların yeniden yapılmasıyla ilgili bir çalışma yapılıyor. Geç kalınmış bir çalışma olduğunu düşünüyorum ancak belirli yerlere odaklanılmış vaziyette nedense. Burada bir rant kaygısı olduğunu duyuyoruz. Bizim binamız 2 blok ve 1991 yılında inşaatı bitmişti. Binaların temelinde 28 metre boyunda 99 tane kazık var. Yaklaşık 20 yıldır süren bir süreç bu. O yıllardan beri bu iki bina için 4 kere yetkili kurumlardan sağlamlık raporu aldık. Ön cephedeki iki bina için bütün ada riskli ilan edilmesi söz konusu. Bizim binamız kötü zemine iyi bir şekilde inşa edilmiş bir bina, dolayısıyla yıkılması gerektiğini düşünmüyorum. İmar planı 20 senedir hazırlanmamış. Kış arifesinde 130 daireye ve 30 küsur esnafa 'çıkın, gidin' diyorlar. Bunu demek çok kolay. Bu insanlara ilk önce bir çare sunulması ve imar planı doğrultusunda da kentsel dönüşümün yapılması gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

İzmir'deki yıkılma riski taşıyan binalar tahliye ediliyor

Karşıyaka, İzmir, Genel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:18 Kaynak: İHA
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