İzmir'deki Yunanistan Konsolosluğu'nun önüne siyah çelenk - Son Dakika

İzmir'deki Yunanistan Konsolosluğu'nun önüne siyah çelenk

İzmir'deki Yunanistan Konsolosluğu'nun önüne siyah çelenkİkinci Dünya Savaşı sırasında, Yunan rejimi tarafından Çameryalı Arnavutlara karşı işlenen soykırımı kınadıklarını belirten Alaçatı-Çeşme Arnavut Kültürü Derneği Başkanı İbrahim Topal, bu amaçla İzmir'deki Yunanistan Konsolosluğu'nun...

İzmir'deki Yunanistan Konsolosluğu'nun önüne siyah çelenk

İletişim Başkanlığı, Mehmetçik'ın sınır ötesinde teröristlerin gücünü kırdığı 38 noktanın haritasını paylaştı
İsrail basınına konuşan FETÖ'cü Enes Kanter'den küstah sözler
İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliği'ne duayen bankacı Can Akın Çağlar'ı getiriyor

İkinci Dünya Savaşı sırasında, Yunan rejimi tarafından Çameryalı Arnavutlara karşı işlenen soykırımı kınadıklarını belirten Alaçatı- Çeşme Arnavut Kültürü Derneği Başkanı İbrahim Topal, bu amaçla İzmir'deki Yunanistan Konsolosluğu'nun önüne siyah çelenk bıraktıklarını söyledi.

27 Haziran 1944 yılında, Yunan rejimi tarafından Çameryalı Arnavutlara karşı işlenen soykırımın üzerinden 76 yıl geçti. İzmir'de de bir araya gelen Arnavut dernekleri yaşanan soykırımı kınadı. Derneklerin üyeleri, İzmir'deki Yunanistan Konsolosluğu'nun önüne siyah çelenk bıraktı. DHA'ya açıklamalarda bulunan Alaçatı-Çeşme Arnavut Kültürü Derneği Başkanı İbrahim Topal, soykırımı anlattı. Topal, '1944 Hazı'ranı'nda s'ovenı'st Yunanlılar tarafından, o'lu'me mahkum edı'len 2 yas'ından 80 yas'ına kadar her yas' grubundan 3 bı'nı'n u'zerı'nde Arnavut'un katledı'ldı'g'ı? 'soykırımı' daha yu'ksek sesle anlatacag'ız. Sadece Müslüman Arnavut oldukları ı'c'ı'n katledı'len ve zulu'm, baskı ı'le mu'badele edı'len C'am Arnavutları'nın torunları, 'Çamerya Soykırımını' uluslararası hukuk alanında ve de bı'lı'msel, akademı'k alanda yapacakları c'alıs'malarla bundan sonra devamlı gu'ndemde tutacaklardır? dedi.

'DÜNYA GÜNDEMİNE TAŞIYACAĞIZ'

Çamerya'da soykırıma ug'rayanları onların c'ocuklarının hakkını sonuna kadar arayacaklarını dile getiren Topal, 'Ortak tarı'hı'mı'zden aldıg'ımız gu'c'le; yas'adıg'ı u'lkeye hızmet etmı's' ve bayraklas'tırdıg'ımız ortak deg'erlerı'mı'zı?; Hoca Tahsı'n'ı?, Şemsettı'n Samı? Fras'erı?'yı?, Mehmet Akı'f'ı? ve Kurtulus? Savas'ı'nın sessı'z kahramanları Kartallı Kazımları daha c'ok gu'ndeme getı'receg'ı'z. Bo'ylece Arnavut du'nyasında; bugu'ne kadar hakkı yenen, haksızlıg'a ug'ratılan Arnavutlar ı'c'ı'n, du'nya sahnesı'nde onurlu, gururlu, barıs'c'ıl, hakkını arayan ve alan bı'r durus? sergı'leyeceg'ı'z. Bundan sonra bı'z Tu'rkı'ye Arnavutları olarak bu bı'lı'nc'le, gec'mı's'ı'mı'ze ve ku'ltu'ru'mu'ze daha c'ok sahı'p c'ıkacag'ız. Tabı'ı? kı? bı'z Çamerya'yı daha c'ok anacag'ız ve hatırlatacag'ız. Ülkemı'zde yas'ayan yog'un bı'r Çam Arnavutu nüfusu bulundug'undan, Çamerya'dakı? soykırımı daha c'ok gu'ndeme getı'receg'ı'z. Ug'radıkları soykırımı du'nya gu'ndemı'ne tas'ıyacag'ız? ifadelerini kullandı.

'AMACIMIZ HAK VE ADALET ARAMAKTIR'

Soykırımın bir insanlık suçu olduğunu dile getiren Topal, 76 yılından beri Çamerya sorununun görmezden gelindiğini belirtip, 'Tu'rkı'ye'de yas'ayan bu'tu'n Arnavutlar Çamerya Arnavutları'nın yanındadır. Tu'm Tu'rkı'ye halkı soykırıma ug'ramıs' Çamerya halkına destek vermektedı'r. Amacımız, ayrıca; 1944 yılında Yunanı'stan tarafından askerı? sı'stematı'k soykırıma ug'ramıs? ve yurtları Çamerya' dan su'rgu'n edı'len Çamerya Arnavutları'nın; temel ı'nsan hak ve hu'rrı'yetlerı? dog'rultusunda serbest dolas'ım ve mu'lkı'yet hakkının teslı'm edı'lmesı? ı'c'ı'n; hak ve adalet aramaktır. Soykırım ı'nsanlık suc'udur ve zaman as'ımı yoktur. Bu bakımdan, 76 yıldan berı? Çamerya sorununu go'rmezden gelen, hakı'katlerı'n u'stu'nu? o'rterek; tarı'hı'n karanlıg'ında bırakmaya c'alıs'an Yunanı'stan'ın, İzmı'r Konsoloslug'u'na sı'yah c'elenk koyarak; sı'vı'l toplum o'rgu'tlerı? ve konuya duyarlı Arnavutlar olarak tepkı'mı'zı? dı'le getı'rdik. Tu'm bu soykırım ve su'rgu'n sırasında yas'amını yı'tı'ren Arnavutları saygı ı'le anıyoruz? diye konuştu.

Yunanistan, Alaçatı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 18:58 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'deki Yunanistan Konsolosluğu'nun önüne siyah çelenk - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:55 Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim 18:04 Gaziantep'te vaka sayıları artmaya devam ederse okullar açılmayabilir 17:55 Tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti 16:35 Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz 16:28 Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi 16:17 Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak 14:30 Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı 14:29 Şile'deki su kuyruğuna tepki! Bakan Varank'tan Akşener ve Kılıçdaroğlu'na gönderme 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 11:36 İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! "Kimseye anlatma" diye uyarmış 10:50 3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim 10:42 Levent Tüzemen: Fatih Terim kalan 4 maça çözüm üretemezse, G.Saray ligi ilk 5'te bitiremez 09:36 Tartıştıkları arkadaşlarını önce dövüp ardından balkondan aşağı attılar
İletişim Başkanlığı, Mehmetçik'ın sınır ötesinde teröristlerin gücünü kırdığı 38 noktanın haritasını paylaştı
00:41
İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliği'ne duayen bankacı Can Akın Çağlar'ı getiriyor
00:13
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
23:51
Trump, ABD'nin koronavirüs ölümlerinde yakaladığı başarıyı "son dakika" paylaşımı ile duyurdu
23:13
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
23:13
50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale geldi
22:28
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
21:35
239 bilim insanından Dünya Sağlık Örgütü'ne uyarı: Virüs havadan da bulaşıyor, kabul edin
21:30
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
19:09
Site yöneticisi, gelir gider hesapları nedeniyle tartıştığı eski yöneticiyi bıçakladı
19:02
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 01:23:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'deki Yunanistan Konsolosluğu'nun önüne siyah çelenk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]