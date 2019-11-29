İzmir'deki yüzde 15'lik su zammına tepki

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediyesinin şebeke suyuna yaptığı yüzde 15 zamma tepki gösterdi.

Sürekli, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'in CHP'li yerel yönetimlerinde en temel ihtiyaç olan su konusunda hep sorun yaşandığını aktardı.

Yaşanan sorunların faturasını İzmirli vatandaşların ödediğine dikkati çeken Kerem Ali Sürekli, şunları kaydetti:

"Seçimlerin ardından sözde yüzde 10 su indirimi müjdesi ile halkı kandırdılar. Faturalar, vatandaşın elinde patladı. Şimdi de 2020'nin ilk ayı itibarıyla yüzde 15 zam kararı aldılar. Gördes Barajı'ndan İzmir'in kapısına kadar getirdiğimiz içme suyunu bekletenler de kendileri. Tembellik mi iş bilmemezlik mi anlamadık. Su gibi hayati bir meselede bu denli ilgisiz olmaları, ihmallerle dolu bir deneyim sergilemeleri kabul edilemez. Olan İzmirli'ye, İzmir'e oluyor."

Sürekli, 59 milyon metreküp içme suyunun şehre verilmesi için İZSU'nun kılını kıpırdatmadığını, kötü altyapı nedeniyle yaşanan su kaçaklarının faturasının da vatandaştan çıkarıldığını vurgulayarak, "İş, şov yapmaya geldiğinde oldukça başarılılar ama sonuç hep içler acısı. Yaptıkları su zammı da bu temiz içme suyunu barajda bekletmeleri de İzmir'e reva değil. Büyük emek ve yatırımlarla sağladığımız bu içme suyunu İzmir halkına ulaştırmak onların sorumluluğunda. Görülüyor ki bu sorumluluğu yerine getirmek, çalışmak yerine, açıklarını vatandaşın cebinden tamamlamayı tercih ediyorlar. Eğer beceremeyeceklerse bunu da biz yapalım." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'in su meselesini yıllardır hassasiyetle sahiplendiğine işaret eden Kerem Ali Sürekli, Erdoğan'ın önemli yatırımlarla çözüm ürettiğini kaydetti.