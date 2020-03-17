İzmir'deki zincirleme trafik kazasında yaralanan sürücü öldü - Son Dakika
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İzmir'deki zincirleme trafik kazasında yaralanan sürücü öldü

6 saat önce

İzmir'in Torbalı ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan dolmuş şoförü kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

İzmir'deki zincirleme trafik kazasında yaralanan sürücü öldü, System.String[]

İzmir'in Torbalı ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan dolmuş şoförü kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

İzmir- Aydın kara yolu Kuşburun Mahallesi yakınında meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan dolmuş şoförü Nihat Bakım, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Bakım'ın hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Dün, Ö.E. idaresindeki 47 PT 152 plakalı tır, İzmir-Aydın kara yolu Kuşburun Mahallesi yakınında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşısına geçmiş karşı yönden gelen 34 BR 2631 plakalı minibüse, 35 TOZ 84 plakalı kamyonete ve İzmir-Torbalı hattında çalışan Nihat Bakım'ın kullandığı 35 ABH 072 plakalı dolmuşa çarpmıştı.

Dolmuştaki Ali Öztürk (40), kaza yerinde yaşamını yitirmiş yaralanan dolmuş sürücüsü ile aynı araçtaki 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Torbalı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:06 Kaynak: AA
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