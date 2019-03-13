Son Dakika Haberleri: İzmir Demet Akbağ In Eşi Zafer Çika Nın Hayatını Kaybettiği Kazanın Olay Yeri Gündüz

İzmir Demet Akbağ In Eşi Zafer Çika Nın Hayatını Kaybettiği Kazanın Olay Yeri Gündüz

1 saat önce

İzmir Demet Akbağ ın eşi Zafer Çika nın hayatını kaybettiği kazanın olay yeri GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLERİ VE MUHABİR ANONSUİZMİR DHA(Tür: Yurt)

İzmir Demet Akbağ ın eşi Zafer Çika nın hayatını kaybettiği kazanın olay yeri GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLERİ VE MUHABİR ANONSU

İZMİR DHA

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:26 Kaynak: DHA

DHA, Demet Akbağ, İzmir, Güncel
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