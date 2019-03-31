İzmir - Demir Bariyerlere Çarpan Sürücü Ağır Yaralandı

Demir bariyerlere çarpan sürücü ağır yaralandı
İZMİR'in Konak
ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek motosiktletten düşen Muzaffer Uslu, demir bariyerlere çarptı. Kazada ağır yaralanan Uslu, kaldırıldığı hastanede tedavisi sürüyor.
Kaza, bugün saat 02.30 sıralarında Yeşildere
Caddesi Basmane yol ayrımında meydana geldi. Muzaffer Uslu 35 AGJ 441 plakalı motosikleti ile Bayraklı
yönünden Konak istikametine seyir halinde olduğu sırada, virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosikletten düştü. Yolun sağında bulunan demir bariyerlere çarpan Uslu ağır yaralanırken, kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Uslu, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Uslu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, Muzaffer Uslu'nun kaza yaptığı sırada başında kask olmadığı ileri sürüldü.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.