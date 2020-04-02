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İzmir Demir Çelik, iki vardiyayı iptal etti
37 dakika önce
İzmir Demir Çelik, Çubuk haddehanede kalan iki vardiyanın iptal edilmesine karar verdiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 07:17
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