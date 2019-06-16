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İZMİR 'Demirdere Erik ve Kiraz Şenliği' coşkulu bir şekilde kutlandı

1 saat önce

İZMİR 'Demirdere Erik ve Kiraz Şenliği' coşkulu bir şekilde kutlandı(Tür: Yurt)

İZMİR 'Demirdere Erik ve Kiraz Şenliği' coşkulu bir şekilde kutlandı
(Tür: Yurt)
İZMİR 'Demirdere Erik ve Kiraz Şenliği' coşkulu bir şekilde kutlandı
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:17 Kaynak: DHA
Kiraz, Güncel
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