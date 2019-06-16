İZMİR 'Demirdere Erik ve Kiraz Şenliği' coşkulu bir şekilde kutlandı
1 saat önce
İZMİR 'Demirdere Erik ve Kiraz Şenliği' coşkulu bir şekilde kutlandı(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:17 Kaynak: DHA
İZMİR 'Demirdere Erik ve Kiraz
Şenliği' coşkulu bir şekilde kutlandı
(Tür: Yurt)
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