İzmir Demokrasi Üniversitesi sıfır atık çalışmalarını Erasmus programları ile destekleyecek - Son Dakika

İzmir Demokrasi Üniversitesi'nde sıfır atık çalışmalarının Erasmus projeleri ile destekleneceği bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından sunulan ve kabul edilen "Avrupa'da Sıfır Atık Döngüsel Ekonomi Konsepti Kapsamında Yetişkin Becerilerinin Geliştirilmesi" Erasmus projesinin ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, projenin hayata geçirilmesiyle birlikte belediyelerde ve üniversitelerde kullanabilecek dijital bir sıfır atık rehberi oluşturacaklarını bildirdi.

Avrupa Birliği ülkelerinde atıkların geri dönüşüm oranının yüzde 46, Türkiye'de ise yüzde 13 olduğunu aktaran Rektör Tunçsiper, "Türkiye'de de bu kapsamda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin önderliğinde Sıfır Atık Projesi yürütülüyor. Proje, 2023 yılına kadar Türkiye'de atıkların geri dönüşüm oranını yüzde 35'e çıkarmayı amaçlıyor. Bu çalışmalara en büyük desteği veren kurumlar arasında da İzmir Demokrasi Üniversitesi ve belediyelerde yer alıyor." ifadelerini kullandı.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Metin Akbulut ise şunları kaydetti:

"Hayvansal ve bitkisel üretim atıkları, kentsel organik atıklar ve sanayi - teknoloji atıklarının değerlendirilerek ve dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması, Türkiye'de ve Avrupa Birliğinde 'Sıfır Atığa' dayalı döngüsel ekonomi politikalarında temel bir temadır. Ocak 2018'de 'Kirleten Öder' ilkesiyle yenilenen AB Sirküler Ekonomi Eylem Planında bu tür atıkların 2035 yılına kadar en fazla yüzde 10'a düşürülmesi ve yüzde 90'nının dönüştürülmesi hedefleniyor."

Toplantıya proje ortakları olan Balıkesir Üniversitesi ile İzmir Demokrasi Üniversitesi, Slovakya'dan Slovak University of Agriculture in Nitra, İspanya'dan Fundacio Universitat Jaume I-Empresa, İsveç'ten SWIDEAS ve Makedonya'dan EMKICE isimli kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.