İzmir Demokrasi Üniversitesinden "Demokrasi Yürüyüşü" - Son Dakika

İzmir Demokrasi Üniversitesinden "Demokrasi Yürüyüşü"

İzmir Demokrasi Üniversitesinin geleneksel hale getirdiği "Demokrasi Yürüyüşü"nün üçüncüsü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi.

İzmir Demokrasi Üniversitesinin geleneksel hale getirdiği "Demokrasi Yürüyüşü"nün üçüncüsü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi.

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İzmir Demokrasi Üniversitesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "Demokrasi Yürüyüşü" gerçekleştirdi. İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper önderliğinde üniversite öğretim üyelerinin cübbeleri ve idari personelinin ellerinde Türk bayraklarıyla katıldıkları "Demokrasi Yürüyüşü"nün Türk akademisinin demokrasiye olan inancı ve bağlılığının ifadesi olduğu vurgulandı.


İzmir'in en merkezi konumu olan Gündoğdu Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yapılan yürüyüşün ardından Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper basın mensuplarına açıklama yaparak, üniversite ailesi olarak geleneksel hale getirilen bu yürüyüşün üçüncüsünü gerçekleştirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirtti. Tunçsiper, "Bu yürüyüşle, 15 Temmuz 2016'da Türk halkının demokrasiye olan bağlılığıyla engel olduğu darbe girişimine dair milli hafızayı canlı tutmayı ve aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin hatıralarına sahip çıkarak bu bilinci gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz" dedi.


Etkinlik kapsamında, basın açıklamasının ardından Narlıdere Boyatlığı Şehitliği ziyaret edildi ve şehitlerin ruhuna Kur'an-ı Kerim tilaveti ve lokma hayrı yapıldı. Programın sonunda İzmir Demokrasi Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Fuaye Alanında 15 Temmuz Sanal Sergi açılışı gerçekleştirildi ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Şiir Yarışması Ödül Töreni gerçekleştirildi. - İZMİR

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 20:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir Demokrasi Üniversitesinden 'Demokrasi Yürüyüşü' - Son Dakika
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