İzmir Demokrasi Üniversitesine "engelsiz üniversite" ödülü - Son Dakika

İzmir Demokrasi Üniversitesinin YÖK'ün "Engelsiz Üniversite Ödülleri" kapsamında üç kategoride ödüle layık görüldüğü bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yükseköğretimde öğrenim gören engelli öğrencilerin fiziksel mekanlara, eğitsel imkanlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık yaratmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla YÖK tarafından organize edilen "Engelsiz Üniversite Ödülleri", 5 Mayıs'ta çevrim içi törenle sahiplerini buldu.

İzmir Demokrasi Üniversitesi, sosyo-kültürel erişilebilirlik alanında mavi, eğitimde erişilebilirlik alanında yeşil ve mekanda erişilebilirlik alanında turuncu bayrak aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, üniversitenin 4 yıl gibi kısa bir sürede ciddi gelişmeler gösterdiğini ve engelli öğrencilere her alanda destek verildiğini belirtti.

3 kategoride ödül aldıkları için mutlu olduklarını belirten Tunçsiper, İzmir Demokrasi Üniversitesinin sadece engelli öğrencilere değil toplumdaki tüm engelli bireylere hizmet sunan örnek bir üniversite olmayı hedeflediğini ifade etti.