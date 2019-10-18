Son Dakika Haberleri: İzmir'den 5 gün ara verilen Barış Pınarı Harekatı'na anlamlı destek
Son Dakika Güncel İzmir'den 5 gün ara verilen Barış Pınarı Harekatı'na anlamlı destek

İzmir'den 5 gün ara verilen Barış Pınarı Harekatı'na anlamlı destek

45 dakika önce

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarına yönelik yürüttüğü, Amerika ile yapılan uzlaşma çerçevesinde 5 gün ara verilen Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerler için lokma döküldü, görev yapan askerler için Fetih Suresi okundu.

İzmir'den 5 gün ara verilen Barış Pınarı Harekatı'na anlamlı destek, System.String[]

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarına yönelik yürüttüğü, Amerika ile yapılan uzlaşma çerçevesinde 5 gün ara verilen Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerler için lokma döküldü, görev yapan askerler için Fetih Suresi okundu.

?TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinde terör koridorunu bertaraf etmek, teröristleri etkisiz hale getirmek için yürütülen, ABD ile yapılan uzlaşma çerçevesinde 5 gün ara verilen Barış Pınarı Harekatı nedeniyle İzmir'de anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Türkiye Kamu Sen'e bağlı Türk Yerel Hizmet Sen tarafından gerçekleştirilen etkinliğe sendika üyeleri katıldı. Cuma namazının ardından Konak Meydanı'nda şehitlerin anısına lokma döküldü. Lokma döküldükten sonra harekatta görev yapan askerler için fetih suresi okundu. Duaların ardından etkinlik sona erdi.


Barış Pınarı Harekatı, Suriye, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:57 Kaynak: DHA
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