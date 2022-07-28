İzmir'den aldığı bayrağı Sarıkamış şehitlerine götürmek için pedal çeviriyor - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'den aldığı bayrağı Sarıkamış şehitlerine götürmek için pedal çeviriyor

28.07.2022 10:27

İZMİR'den aldığı Türk bayrağını Sarıkamış şehitlerine götürmek üzere 23 Haziran'da yola çıkan Orhan Kotluk (45), yaklaşık 1700 kilometre pedal çevirerek Erzurum'un Oltu ilçesine ulaştı.

İZMİR'den aldığı Türk bayrağını Sarıkamış şehitlerine götürmek üzere 23 Haziran'da yola çıkan Orhan Kotluk (45), yaklaşık 1700 kilometre pedal çevirerek Erzurum'un Oltu ilçesine ulaştı.

İzmir Dost Pedal Grubu üyesi Orhan Kotluk, 'Şehitlere Vefa Pedalı' sloganıyla 23 Haziran'da Sarıkamış'a doğru yola çıktı. İzmir'den aldığı Türk bayrağını Sarıkamış Şehitliği'ne ulaştırmak için pedal çeviren Orhan Kotluk, Erzurum'un Oltu ilçesine ulaştı. Oltu'da mola veren Kotluk, 16 yıldır bisikletiyle Türkiye'yi dolaştığını söyledi. 12 Mart'ta İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'un çocukluğunun geçtiği Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi ile 19 Mayıs'ta Anıtkabir'e bisikletle gittiğini belirten Kotluk, 23 Haziran'da İzmir'den yolculuğa başladığını anlattı. Kotluk, "Bugüne kadar şehitlerimiz için bisikletimle 21 bin 500 kilometre yol yaptım. 2010 yılında geleneksel hale getirdiğim 'Çanakkale Şehitlerine Saygı Bisiklet Turu'nu 8 defa yaptım. 19 Mayıs'ta Anıtkabir'deydim, Atamızın huzurunda, 12 Mart'ta İstiklal Marşı'mızın şairi Mehmet Akif Ersoy'un çocukluğunu geçirdiği Çanakkale Bayramiç'te müze evini ziyaret edip orada şanlı bayrağımızı belediyeye teslim edip geri döndüm" dedi.Oltulu esnaf Musa Maral'a Türk bayrağı hediye eden Kotluk, bisikletle yolculukta bir sıkıntıyla karşılaşmadığını belirtti. Gittiği yerlerde insanların kendisine yardımcı olduğunu kaydeden Kotluk, kamyon ve TIR şoförlerinin en yakın dostları olduğunu anlattı. Kotluk, yolculuklarında doğada bir sıkıntıyla karşılaşmadığını da söyledi. Oltu ilçesinde bir gün mola veren Kotluk, sabah erken saatlerde Sarıkamış'a varmak üzere yeniden yola çıktı.


YORUMLAR
500
CHP İzmir'den Ev Kadınları Buluşması. Deniz Yücel: 'Ev Kadınına Asgari Ücret Tutarında Maaş Bağlanacak' CHP İzmir'den Ev Kadınları Buluşması. Deniz Yücel: 'Ev Kadınına Asgari Ücret Tutarında Maaş Bağlanacak' Horasan'da ev yangını: 1 yaralı Horasan'da ev yangını: 1 yaralı Eşini bıçakla rehin aldı (3) Eşini bıçakla rehin aldı (3)
Kaynak: DHA

Erzurum, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'den aldığı bayrağı Sarıkamış şehitlerine götürmek için pedal çeviriyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:03 ABD basınının gündemine oturdu! Başkan Joe Biden'ın birkaç saat arayla çekilen iki görüntüsü arasındaki fark kafa karıştırdı
15:58 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev yenilgisini yorumlayan Serhat Akın'dan ilginç sözler: Büyü var
15:57 Demet Akalın'dan köpeği ezdiği için sınır dışı edilecek olan yabancı uyruklu şüpheliye küfür
15:45 Beklentilerin tam tersi oldu! Küçülen ABD ekonomisi resesyona girdi
15:36 Ümit Özdağ'dan gençlere tehlikeli seçim günü çağrısı: Anne ve babanızı ikna edemezsiniz eve kilitleyin, oy kullanamasınlar
15:39 CHP Gençlik Kolları'nın 'provokasyon' iddiasına Savcı Sayan'dan yanıt: Kılıçdaroğlu'nu çay içmeye bekleriz
15:17 Aşırı sıcaktan bitkin düşen leylekler tedavi altına alındı
15:11 Ukrayna sözcüsü, gol yedikten sonra "Vladimir Putin" tezahüratı yapan Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi
14:55 Nurgül Yeşilçay bikinili halini paylaştı: Çok sıcak
14:51 Türk-İş üyeleri, Nakliyat-İş üyesi işçilerinin bıraktığı siyah çelenk sonrası el hareketi yapıp küfretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 16:26:02. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'den aldığı bayrağı Sarıkamış şehitlerine götürmek için pedal çeviriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement