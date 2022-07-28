İzmir'den aldığı bayrağı Sarıkamış şehitlerine götürmek için pedal çeviriyor

İZMİR'den aldığı Türk bayrağını Sarıkamış şehitlerine götürmek üzere 23 Haziran'da yola çıkan Orhan Kotluk (45), yaklaşık 1700 kilometre pedal çevirerek Erzurum'un Oltu ilçesine ulaştı.

İzmir Dost Pedal Grubu üyesi Orhan Kotluk, 'Şehitlere Vefa Pedalı' sloganıyla 23 Haziran'da Sarıkamış'a doğru yola çıktı. İzmir'den aldığı Türk bayrağını Sarıkamış Şehitliği'ne ulaştırmak için pedal çeviren Orhan Kotluk, Erzurum'un Oltu ilçesine ulaştı. Oltu'da mola veren Kotluk, 16 yıldır bisikletiyle Türkiye'yi dolaştığını söyledi. 12 Mart'ta İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'un çocukluğunun geçtiği Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi ile 19 Mayıs'ta Anıtkabir'e bisikletle gittiğini belirten Kotluk, 23 Haziran'da İzmir'den yolculuğa başladığını anlattı. Kotluk, "Bugüne kadar şehitlerimiz için bisikletimle 21 bin 500 kilometre yol yaptım. 2010 yılında geleneksel hale getirdiğim 'Çanakkale Şehitlerine Saygı Bisiklet Turu'nu 8 defa yaptım. 19 Mayıs'ta Anıtkabir'deydim, Atamızın huzurunda, 12 Mart'ta İstiklal Marşı'mızın şairi Mehmet Akif Ersoy'un çocukluğunu geçirdiği Çanakkale Bayramiç'te müze evini ziyaret edip orada şanlı bayrağımızı belediyeye teslim edip geri döndüm" dedi.Oltulu esnaf Musa Maral'a Türk bayrağı hediye eden Kotluk, bisikletle yolculukta bir sıkıntıyla karşılaşmadığını belirtti. Gittiği yerlerde insanların kendisine yardımcı olduğunu kaydeden Kotluk, kamyon ve TIR şoförlerinin en yakın dostları olduğunu anlattı. Kotluk, yolculuklarında doğada bir sıkıntıyla karşılaşmadığını da söyledi. Oltu ilçesinde bir gün mola veren Kotluk, sabah erken saatlerde Sarıkamış'a varmak üzere yeniden yola çıktı.