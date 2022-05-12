İzmir'den Anıtkabir'e gitmek üzere yola çıkan bisikletçi Kula'ya geldi - Son Dakika

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İzmir'den bisikletle yola çıkan Orhan Kotluk, yolculuğunun ikinci gününde Manisa'nın Kula ilçesine ulaştı.

Orhan Kotluk'u ilçe girişinde Belediye Başkan Vekili İbrahim Kilimci ile Kula Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları karşıladı. Kotluk, sporcularla ilçe şehitliğini ziyaret etti.

Kotluk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hedefinin gençlere vatanın kolay kazanılmadığını, hayatın klavyeden ve telefon ekranından ibaret olmadığını anlatmak olduğunu dile getirdi.

Kotluk, herkesi şehitlerin hatıralarına sahip çıkmaya davet etti.

İbrahim Kilimci ise Orhan Kotluk'a sosyal projesi dolayısıyla teşekkür etti.

İzmir'de yaşayan 45 yaşındaki Orhan Kotluk, 10 Mayıs'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İzmir'den Anıtkabir'e bisikletle gitmek üzere yola çıkmıştı.

Kotluk, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde de o dönem yaşadığı Adana'dan Çanakkale'ye pedal çevirmişti.