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İzmir'den Ankara'ya cinsiyet eşitliği talebi

6 saat önce

TÜRKİYE'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 85'inci yıl dönümünde düzenlenen etkinlikte, eşit temsiliyet sağlayacak gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için TBMM ve Cumhurbaşkanlığına gönderilecek mektuba ilk imzayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer attı.

İzmir'den Ankara'ya cinsiyet eşitliği talebi, System.String[]

TÜRKİYE'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 85'inci yıl dönümünde düzenlenen etkinlikte, eşit temsiliyet sağlayacak gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için TBMM ve Cumhurbaşkanlığına gönderilecek mektuba ilk imzayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer attı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 85'inci yıl dönümü nedeniyle İzmir'in yönetiminde söz sahibi kadınlarla bir araya geldi. Soyer, TBMM ve Cumhurbaşkanlığı'na, eşit temsiliyet sağlayacak gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı Nilay Kökkılınç'ın öncülüğünde gönderilecek olan mektuba ilk imzayı attı. Etkinlikte konuşan Soyer, yerel yönetimlerin en önemli görevinin kamu hizmetlerine erişim ve karar süreçlerine kadınların eşit katılımını mümkün kılmak olduğunu belirterek, "Kadınlar geçmişten bugüne karşısına çıkan ve kurallarını erkeklerin koyduğu tüm engelleri; iradesi, emeği ve mücadelesiyle aşmaya devam ediyor. Evde, sokakta, sosyal ve siyasal alanda; kadınların eşit temsiliyet mücadelesini savunmamız ve onlara güç vermemiz, yükselen seslerini çoğaltmamız gerekiyor" dedi.

'ERKEK EGEMEN DİLİ DEĞİŞTİRECEĞİZ'

Toplumsal alanda kullanılan eril dilin cinsiyet eşitsizliğini her alanda yeniden ürettiğinin altını çizen Soyer, "Size 'adam gibi' dendiğini duyduğunuz zaman tepki verin. 'Kadın gibi çalışkan' dedirtin. Bu hikaye önce bu dilin değişmesiyle başlayacak. Farkında olmadan erkek egemen bir dil kullanıyoruz ve kadınlar bile buna alışmış. Uyanık olmamız ve bu dil kullanıldığında tepki vermemiz gerekiyor. Aksi takdirde bu erkek egemen dil hakim olduğu müddetçe ne kamusal alanda ne de siyasette kadının varlığı artmayacak, çoğalmayacak. Önce dili değiştireceğiz" diye konuştu.

'BU KONUDA YASAL DÜZENLEME YAPILMALI'

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı Nilay Kökkılınç ise "Meclislerde ve karar organlarında kadın erkek eşit temsilini sağlayan gerekli yasal düzenlemelerin yapılması aynı zamanda kadınların eşit temsile yönelik insan haklarındandır. Yönetim ve karar organlarında kadın erkek temsiliyet eşitliği fiilen gerçekleşmiyorsa, devlet bu konuda gerekli yasal düzenlemeyi yapmalıdır" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Meclis'te, yerel meclislerde, siyasi partiler ve meslek organlarında  kadın - erkek üyelerin ardışık şekilde seçilmesi esasına dayanan fermuar sistemi ve eşit temsiliyet sağlayacak gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını talep ediyor.


Tunç Soyer, Türkiye, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:48 Kaynak: DHA
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