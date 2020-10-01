İzmir'den Azerbaycan'a destek - Son Dakika

İzmir'den Azerbaycan'a destek

İzmir'den Azerbaycan'a destek Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ gerilimi Azerbaycan ve Ermenistan arasında savaşa dönüşürken, Türkiye'nin dört bir yanından Azerbaycan'a destek mesajları gelmeye devam ediyor.

İzmir'den Azerbaycan'a destek

İZMİR - Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ gerilimi Azerbaycan ve Ermenistan arasında savaşa dönüşürken, Türkiye'nin dört bir yanından Azerbaycan'a destek mesajları gelmeye devam ediyor. İzmir'de Azerbaycan'a destek amacıyla "İzmir Azerbaycan'ın yanında" etkinliği düzenlenerek, Konak Meydanı'ndaki Saat Kulesi'ne ve Hükümet Konağı binasına Azerbaycan bayrağının renkleri yansıtıldı.

İzmir'in simgelerinden olan Saat Kulesi ve Hükümet Konağı binası Azerbaycan'ın kırmızı, yeşil ve mavi olan bayrağının renkleri ile süslendi. "İzmir Azerbaycan'ın yanında" etkinliği düzenlenerek, Azerbaycan'a İzmir'den birlik ve beraberlik mesajı verildi ve İzmir'de yaşayan onlarca Azerbaycan vatandaşı da Konak Meydanı'nda Azerbaycan bayrağı açarak seslerini duyurdu. Dünya Azerbaycanlıları Kongresi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Asıf Kurban da meydanda açıklama yaptı.

"Azerbaycan Devleti yeter dedi"

Dünya Azerbaycanlıları Kongresi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Asıf Kurban, yaptığı açıklamada saldırı ve tahriklere Azerbaycan Devleti'nin 'yeter' dediğini belirterek, "Biliyorsunuz ki 30 yıldır Ermenistan Azerbaycan topraklarını işgal altında tutmaktadır. Bu işgal yetmezmiş gibi devamlı Azerbaycan'ı tahrik etmekte, saldırılar yapmakta, sivil insanlarımızı katletmektedir. En son 27 Eylül günü bu saldırılarından birisini gerçekleştirdi. Artık Azerbaycan devleti yeter dedi. Tüm cephe boyu saldırı atağa geçti. İşgal altında olan topraklarımız, hak olan topraklarımızı azat etmek için atağa geçti. Bu çercevede özellikle Türkiye'den, Ukranya'dan, Pakistan gibi ülkelerden destek aldık. Türkiye'nin en yüksek düzeyde, sayın Cumhubaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoglu ve diğer yetkililerin en yüksek düzeyde verdiği destekler bizlere moral olmuştur. Azerbaycan askeri, Azberbaycan milleti, devleti bu desteği gururla izlemekte ve memnun olmaktadır" sözlerine yer verdi.

Türk milletine teşekkür etti

Ermenistan'ın saldırıları ve tahrikleri karşısında harekete geçen Azerbaycan'a destek veren Türkiye ve Türk halkına teşekkür eden Dr. Asıf Kurban, "Şunu belirtmek isteriz ki artık yeter diyoruz, hem halkımız artık yeter diyor, herkes seferber oldu. Bu haklı davamızda askere yazıldı, devletimiz güçlüdür, askeriyle güçlüdür, milletiyle güçlüdür, verilen desteklerle güçlüdür. İnşallah bu haklı davamızda Ermeni işgalinde olan topraklarımızı, azad edeceğiz. Zafer bizimledir diyoruz ve buradan da Türkiye'ye Türk halkına zaten biz bir milletiz herkese en yüksek tepede olan değerli insanlardan en aşağısına kadar herkese tüm millete teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Bize gurur veriyor"

İzmir Valiliğinin Hükümet Konağı binasına Azerbaycan'a destek mesajları ileten görseller yansıtılmasına da değinen Dr. Asıf Kurban, bu doğrultuda İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'e de teşekkürlerini iletti. Kurban, "Biz dün sayın Valimizi ziyaret ettik. Sayın Valimizle beraber, Büyükşehir Belediye Başkanı, İzmir Ticaret Odası Başkanımız, MÜSİAD İzmir Başkanı, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı ve Ticaret Borsası Başkanı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı, hep beraber sağ olsunlar Azerbaycana destek mesajı verdiler. 'Can Azerbaycan'nın yanındayız' dediler ve devamında Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla İzmir Saat Kulesi, sağ olsun İzmir Valiligimizin katkılarıyla sayın Yavuz Selim Bey'in katkılarıyla gördüğünüz gibi arka planda Valiliğimizde ilk kez böyle bir şey yaşanıyor ve bize gurur veriyor. 'Bir millet iki devlet' yazısı ve bayraklarımız yansıtılmaktadır. Bu, İzmir'de yaşayan, dünyada yaşayan Azerbaycanlılar'ı mutlu etmektedir. Herkese çok teşekkür ediyoruz bu desteği verdikleri için" açıklamasında bulundu.

"Türk devleti yanımızda olduğunu hissettirdi"

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde doktor olarak çalışan Azeri vatandaşı Aysel Kishiyeva, Türk devletinin verdiği desteğe minnettar olduklarının altını çizerek, "Türk Devleti Azerilerin yanında olduğunu hissettirdi" dei. Kishiyeva, "Ben Azerbaycan vatandaşıyım. İzmir'de Ege Üniversitesi'nde doktor olarak çalışıyorum. Bu gece Azerbaycan için tüm İzmir'de yaşayan Azerbaycanlılar için çok muhteşem bir gece çünkü tüm ülkemiz tüm milletimiz Azerbaycan'da seferber olmuş durumda. Biz ülkemizden ayrı olsak da şu an kendimizi hiç yadırgamıyoruz. Çünkü Türk milleti, Türk devleti yanımızda olduğunu hissettirdi şu savaş günlerinde bize. Bundan dolayı tüm Türk milletine ve Türk devletine teşekkürümüzü bildiriyoruz. Azerbaycan ordusuna, Azerbaycan milleti için buradan söylemek istiyoruz ki biz tüm ruhumuzla, tüm canımızla Azerbaycan milletinin, Azerbaycan ordusunun yanındayız. İleri ileri Azerbaycan askeri, hep yanındayız senin. İleri git, bizim olan Karabağ'ı geri al. Karabağ Azerbaycan'ındır. Hep Azerbaycan'ın kalacak. Defol Ermeniler defol" diye konuştu.

İzmir'den Azerbaycan'a destek
İzmir'den Azerbaycan'a destek
İzmir'den Azerbaycan'a destek
İzmir'den Azerbaycan'a destek
İzmir'den Azerbaycan'a destek

Azerbaycan, Ermenistan, İzmir, Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 22:35 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'den Azerbaycan'a destek - Son Dakika


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