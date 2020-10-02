İzmir'den Azerbaycan'a destek açıklaması - Son Dakika

Kars Ardahan Iğdır Dostluk Platformu üyeleri, İzmir'de bir araya gelerek Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı yürüttüğü operasyona destek verdi.

İzmir'de bir araya gelen Kars Ardahan Iğdır Dostluk Platformu üyeleri, kardeş ülke Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarmak için yürüttüğü askeri operasyonu destek için toplandı. Bornova Cumhuriyet Meydanında toplanan platform üyeleri ellerindeki Türk ve Azerbaycan bayrakları ile önce İstiklal Marşı'nı ardından Azerbaycan Milli Marşı'nı söyledi.

Platform adına açıklamalarda bulunan Kars Ardahan Iğdır Dostluk Platformu Başkanı Ercan Turan, barışın gelmesi için mutlak olarak Ermenistan'ın Azerbaycan'da işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın her daim yanında olduğunu ifade eden Başkan Turan, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, harekatın ilk gününden beri Azerbaycan'a en açık desteği vermiştir. Ermenistan'ın Azerbaycan ve Türkiye topraklarında gözü var. Ağrı Dağı'nı da kendi sınırları içerisinde görüyorlar. Ufak devletlerin hep büyük hayalleri olur. Bunlar da o hayal peşinde gidiyor. Boş hayaller Ermenistan'a acı ve gözyaşı getirir. Geçmişte olduğu gibi Ermenistan rüzgar ekip fırtına biçiyor. Buradan uyarıyoruz: İşgal ettiğiniz topraklardan derhal çekil. Çekilmezsen kardeş Azerbaycan ordusu gereğini yapacaktır" diye konuştu. - İZMİR