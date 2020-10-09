İzmir'den Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu - Son Dakika

İzmir'de vatandaşlar, Azerbaycan'a destek için araçlarıyla konvoy oluşturdu.

İHH İnsani Yardım Vakfı İzmir Şube Başkanı Rasim Çalar, Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camisi önünde yaptığı basın açıklamasında Azerbaycan'ın topraklarını Ermenistan is¸galinden kurtarma mu¨cadelesinde her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Ermenistan'ın uluslararası hukuku hic¸e saydığını belirten Çalar, "Azerbaycan topraklarını is¸gal eden ve milyonlarca insanı yurtlarından ederek, bas¸ta Hocalı'da yaptıgˆı soykırım ile insanlıgˆa kars¸ı suc¸ is¸leyen Ermenistan'ın tescilli bir saldırgan oldugˆunu tu¨m vicdanlı milletler biliyor." dedi.

Çalar, Azerbaycan'ın haklı mu¨cadelesinin her kos¸ulda uluslararası camiada, emperyalist gu¨c¸ler tarafından go¨rmezden, bilmezden gelindiğini söyleyerek Ermenistan'ın saldırılarına karşı en tabii hakkı meşru müdafaa hakkını kullanan Azerbaycanlı kardeşlerin yanında olmanın en büyük vefa borcu olduğunu dile getirdi.

Memur-Sen İl Başkanı Ali Kaya, Dünya Azerbaycanlılar Kongresi Başkanı Asıf Kurban, İSTOK dönem başkanı Ali Mamak da konuşma yaparak Azerbaycan'a desteklerini ifade etti.

Daha sonra Gaziemir 15 Temmuz Şehitleri Camisinden hareket edilerek Azerbaycan'a destek amacıyla araç konvoyu oluşturdu.