İzmir'den Azerbaycan'a destek mesajı - Son Dakika

İzmir'den Azerbaycan'a destek mesajı

Azerbaycan Sahibkarlar (İşadamları) Konfederasyonu Türkiye Temsilcisi Dr. Asif Kurban, bölgedeki barışı yok sayarak Azerbaycan'daki soydaşlarımıza yönelik saldırıları sonucu Ermenistan'ı kınamak ve Azerbaycan'a destek verilmesi kapsamında İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti.

İzmir'den Azerbaycan'a destek mesajı, System.String[]

Azerbaycan Sahibkarlar (İşadamları) Konfederasyonu Türkiye Temsilcisi Dr. Asif Kurban, bölgedeki barışı yok sayarak Azerbaycan'daki soydaşlarımıza yönelik saldırıları sonucu Ermenistan'ı kınamak ve Azerbaycan'a destek verilmesi kapsamında İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti.

Ziyaret esnasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir iş dünyasının önde gelen sivil toplum kuruluşlarının başkanları, İzmir'den Azerbaycanlılara destek mesajı verdi. Valilikteki görüşme sonrası ortak deklare edilen destek mesajında, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğu ve Ermenistan'ın bölgedeki barışı bozacak saldırılarını bir an önce durdurması yönünde görüş bildirildi. Hazırlanan ortak metinde şu ifadeleri dile getirildi:

"30 yıla yakın bir süredir Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan Devleti uluslararası hukuku tanımayan tutumu ile bölgede barışı tehdit etmeyi sürdürüyor. Azerbaycan'a yönelik 27 Eylül günü yeniden başlayan ve bölgemizdeki barış çabalarını yok sayan Ermenistan saldırılarını üzüntüyle öğrendik ve bölgeyi yakından takip ediyoruz. Ermenistan Devleti, uluslararası hukuk, uluslararası insan hakları kuralları ve özellikle 1949 yılında kabul edilen Cenevre Sözleşmesi'ni dikkate almamakta, hukuku bozmaya devam etmektedir. Sivil kayıplara da yol açan bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Bu saldırılarla Ermenistan Devleti, bölgede barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha göstermiştir. Azerbaycan Devleti, meşru müdafaa hakkını kullanarak sivil halkın güvenliğini sağlamak ve toprak bütünlüğünü korumak için tüm cephe boyunca karşı saldırı başlatmıştır. Azerbaycan'ın, kendi halkını ve toprak bütünlüğünü korumak için meşru müdafaa hakkını destekliyor, bu süreçte Türk iş dünyasının Azerbaycan'a desteğinin tam olduğunu belirtmek isteriz. Ermenistan'ın bu saldırılarını durdurmasını ve işgal ettiği Azerbaycan topraklarından bir an önce çekilmesini talep ediyoruz. Bu vesileyle, şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve 'Can Azerbaycan'a başsağlığı dileriz. Hepimiz, her zaman 'Can Azerbaycan'ın yanındayız."

Ziyarette İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Ticaret Odası Başkanı- Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı- Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Bilal Saygılı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Zekeriya Mutlu, Azerbaycan Sahibkarlar Konfederasyonu adına Dr. Asif Kurban hazır bulundu. - İZMİR

İzmir'den Azerbaycan'a destek mesajı

Ermenistan, Azerbaycan, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 15:07 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'den Azerbaycan'a destek mesajı - Son Dakika

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