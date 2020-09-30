İzmir'den Azerbaycan'a destek mesajı Açıklaması - Son Dakika

İzmir'de bazı kurum ve meslek örgütlerince yayımlanan ortak mesajda, Ermenistan'ın bölgedeki barışı bozacak saldırılarını bir an önce durdurması gerektiği belirtilerek, " Azerbaycan'ın kendi halkını ve toprak bütünlüğünü koruması için meşru müdafaa hakkını destekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Sahibkarlar Konfederasyonu (ASK) Türkiye Temsilcisi Dr. Asif Kurban, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle Ermenistan'ın kınanması ve Azerbaycan'a destek verilmesi kapsamında, Vali Yavuz Selim Köşger'i ziyaret etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve kentteki meslek örgütü liderlerinin de katıldığı toplantı sonrası, ortak mesaj yayımlandı.

Ermenistan'ın bölgedeki barışı bozacak saldırılarını bir an önce durdurması gerektiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Azerbaycan'a yönelik 27 Eylül günü yeniden başlayan ve bölgemizdeki barış çabalarını yok sayan Ermenistan saldırılarını üzüntüyle öğrendik ve bölgeyi yakından takip ediyoruz. Ermenistan, uluslararası hukuk, uluslararası insan hakları kuralları ve özellikle 1949 yılında kabul edilen Cenevre Sözleşmesi'ni dikkate almamakta, hukuku bozmaya devam etmektedir.

Sivil kayıplara da yol açan bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Bu saldırılarla Ermenistan Devleti, bölgede barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Azerbaycan Devleti, meşru müdafaa hakkını kullanarak sivil halkın güvenliğini sağlamak ve toprak bütünlüğünü korumak için tüm cephe boyunca karşı saldırı başlatmıştır. Azerbaycan'ın kendi halkını ve toprak bütünlüğünü koruması için meşru müdafaa hakkını destekliyoruz. Bu süreçte Türk iş dünyasının Azerbaycan'a desteği tamdır."

Ermenistan'ın saldırılarını durdurması ve işgal ettiği Azerbaycan topraklarından bir an önce çekilmesi istenen mesajda, "Şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve can Azerbaycan'a başsağlığı dileriz. Hepimiz, her zaman can Azerbaycan'ın yanındayız." ifadelerine yer verildi.