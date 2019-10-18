İzmir'den Barış Pınarı Harekatı'na anlamlı destek

İzmir'de, TSK'nın Suriye'nin kuzeyindeki Terör unsurlarına yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla lokma döküldü, fetih suresi okundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı sebebiyle İzmir'de anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Türkiye Kamu Sen'e bağlı Türk Yerel Hizmet Sen tarafından gerçekleştirilen etkinliğe sendika üyeleri katılırken, Cuma namazının ardından Konak Meydanı'nda şehitlerin anısına lokma döküldü. Lokma döküldükten sonra harekatta görev yapan askerler için fetih suresi okundu. Duaların ardından etkinlik sona erdi.