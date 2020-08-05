İzmir'den bayram ziyaretine gitti, koronavirüs çıkınca 59 kişi karantinaya alındı - Son Dakika

İZMİR'den Kurban Bayramı için Gaziantep'in İslahiye ilçesine gelen İ.H.E.'ye (40) rahatsızlanması üzerine yapılan Covid-19 testi, pozitif çıktı. İ.H.E. tedavi altına, bayram ziyareti için gittiği 9 evde yaşayan toplam 59 kişi de karantina altına alındı.

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan İ.H.E., Kurban Bayramı nedeniyle, 20 gün önce memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Elbistanhöyüğü Mahallesi'ne geldi.