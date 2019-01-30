Son Dakika Haberleri: İzmir'den Berlin'e Itb Uçuşu

İzmir'den Berlin'e Itb Uçuşu

25 dakika önce

TURİZM camiası adına yılın en önemli fuarlarından olan ITB Berlin Turizm Fuarı'na, her yıl Antalya'dan direkt seferlerle sektör profesyonellerini taşıyan Corendon Airlines tarafından 2019 fuarı için İzmir'den de Berlin'e özel uçuş düzenleniyor.

İzmir'den Berlin'e Itb Uçuşu, System.String[]
TURİZM camiası adına yılın en önemli fuarlarından olan ITB Berlin Turizm Fuarı'na, her yıl Antalya'dan direkt seferlerle sektör profesyonellerini taşıyan Corendon Airlines tarafından 2019 fuarı için İzmir'den de Berlin'e özel uçuş düzenleniyor.

Corendon Airlines, 2019 yazında Almanya ve Hollanda'dan İzmir'e düzenlemeye başlayacağı direkt uçuşlar öncesinde ITB Berlin 2019 fuar uçuşuyla Ege Bölgesi turizm profesyonellerini bir araya getirecek. Bu uçuş ile Ege Bölgesi ve çevresindeki oteller, acenteler, tur operatörleri yetkililerinin ve yerel yönetimlerin fuar katılımının kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Türkiye'ye Hollanda ve Almanya'dan en fazla turistin taşındığı hava yollarından Corendon Airlines tarafından her sene olduğu gibi bu yıl da ITB Berlin 2019'a katılacak turizm profesyonellerine özel uçuşlar satışa sunuldu.

ITB BERLİN

Bu yıl 6- 10 Mart'ta 53'üncü kez düzenlenecek ITB Berlin'e, 5 kıtadan 180 ülke katılıyor. 160 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen ITB Berlin 2019'un ilk 3 günü sektör profesyonellerine, son 2 günü ise halka açık olacak. Gelecek sezon için Avrupa pazarından beklentisi büyük olan Türk turizmcilerin, ITB Berlin Turizm Fuarı 2019'a rekor katılımda bulunmaları bekleniyor.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:20 Kaynak: DHA

Antalya, İzmir, Berlin, Ekonomi
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