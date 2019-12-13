İzmir'den çalınan 1 tır dolusu temizlik malzemesi Aydın'da bulundu - Son Dakika

İzmir'den çalındığı ihbarı üzerine soruşturma başlatılan 3 bin 122 şişe temizlik malzemesi, Aydın'da bir depoda bulundu.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'den bir tır dolusu temizlik malzemesinin çalınarak Aydın'a getirildiği yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı.

Malzemelerin kentteki bir depoda olduğunu tespit eden ekipler operasyon yaptı.

Operasyonda 3 bin 122 şişe temizlik malzemesi ele geçirildi.

Adreste bulunmayan tır şoförü E.Ö'nün bulunması için çalışma başlatıldı.