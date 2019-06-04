Son Dakika Haberleri: İzmir'den çalınan 12 buzağı Manisa'da bulundu
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İzmir'den çalınan 12 buzağı Manisa'da bulundu

1 saat önce

İzmir'in Tire ilçesindeki bir besi çiftliğinden çalınan 12 buzağı, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bulundu.

İzmir'den çalınan 12 buzağı Manisa'da bulundu, System.String[]
İzmir'in Tire ilçesindeki bir besi çiftliğinden çalınan 12 buzağı, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Soğanlı Mahallesi'ndeki araziye park edilen minibüsten şüphelenen vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.
Minibüsün plakasının sahte olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, araçta ve çevrede 12 buzağı ile bir ruhsatsız av tüfeği buldu.
Araştırmada buzağıların İzmir'in Tire ilçesindeki bir besi çiftliğinden çalındığı belirlendi.
Buzağılar sahibine teslim edilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:14 Kaynak: AA
Alaşehir, Tire, Manisa, İzmir, Güncel
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