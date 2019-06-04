İzmir'den çalınan 12 buzağı Manisa'da bulundu
1 saat önce
İzmir'in Tire ilçesindeki bir besi çiftliğinden çalınan 12 buzağı, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bulundu.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:14 Kaynak: AA
'in Tire
ilçesindeki bir besi çiftliğinden çalınan 12 buzağı, Manisa
'nın Alaşehir
ilçesinde bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Soğanlı Mahallesi'ndeki araziye park edilen minibüsten şüphelenen vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.
Minibüsün plakasının sahte olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, araçta ve çevrede 12 buzağı ile bir ruhsatsız av tüfeği buldu.
Araştırmada buzağıların İzmir'in Tire ilçesindeki bir besi çiftliğinden çalındığı belirlendi.
Buzağılar sahibine teslim edilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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