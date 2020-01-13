İzmir'den çalınan 80 küçükbaş hayvan, Bursa'da bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'den çalınan 80 küçükbaş hayvan, Bursa'da bulundu - Son Dakika

İzmir'den çalınan 80 küçükbaş hayvan, Bursa'da bulundu

6 saat önce

İZMİR'den çalınan 80 küçükbaş hayvanın bulunduğu TIR, Bursa'da durduruldu.

İzmir'den çalınan 80 küçükbaş hayvan, Bursa'da bulundu, System.String[]

İZMİR'den çalınan 80 küçükbaş hayvanın bulunduğu TIR, Bursa'da durduruldu. 2 şüpheli gözaltına alınırken, hayvanlar, sahibi Yusuf Tekin'e teslim edildi.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir'den çalınan 80 küçükbaş hayvanın, dün bir TIR ile Bursa'ya getirildiği istihbaratını aldı. Hemen harekete geçen polis, marka ve modeli belirlenen 16 KPD 74 plakalı TIR'ın İnegöl'e giriş yaptığını tespit etti. Yolda oluşturulan kontrol noktasında durdurulan TIR'ın dorsesinde 80 küçükbaş hayvan bulundu. TIR sürücüsü Tamer D. ile yanında bulunan Umut C., gözaltına alındı.Küçükbaş hayvanların sahibi olduğu belirlenen çiftçi Yusuf Tekin'e bilgi verildi. İnegöl'e gelen Yusuf Tekin, hayvanlarını teslim aldı. Polisin soruşturması sürüyor.


İnegöl, İzmir, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:20 Kaynak: DHA
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