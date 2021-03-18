İzmir'den Çanakkale'de yaşayan gaziler ve şehit yakınlarına 18 Mart mektubu - Son Dakika

İzmir'den Çanakkale'de yaşayan gaziler ve şehit yakınlarına 18 Mart mektubu

18.03.2021 10:17
İzmir'den Çanakkale'de yaşayan gaziler ve şehit yakınlarına 18 Mart mektubu, System.String[]

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan yaklaşık 3 bin kişinin, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü kapsamında kaleme aldığı mektuplar, Çanakkale'deki gaziler ve şehit yakınlarına gönderildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan yaklaşık 3 bin kişinin, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü kapsamında kaleme aldığı mektuplar, Çanakkale'deki gaziler ve şehit yakınlarına gönderildi.

Bornova Belediyesince hayata geçirilen "Kurtuluştan Zafere Mektuplar" projesi kapsamında vatandaşların yazdığı mektuplar bir araya getirilerek Çanakkale Belediyesinin de desteğiyle gazi ve şehit ailelerine teslim edildi.

Gazetecilere açıklamada bulunan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, 18 Mart'ın Türkiye için çok önemli olduğunu, Türk ordusunun Çanakkale'de büyük destan yazdığını söyledi.

Vatandaşların, 3 bine yakın mektupla projelerine büyük destek verdiğini anlatan İduğ, "Bu duygular öğrencilerin, gazilerin, toplumun her kesiminde yaşayan insanların duyguları. Türkiye'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Gençlerimizin geçmişte yaşananlara tanık olmaları ve bu duyguları yaşatmalarını arzu ettik." dedi.

Mektup yazanlardan Ata Mert Ateşçi ise şehit ve gazilerin hakkını asla ödeyemeyeceklerini belirterek, "Mektubumu yazarken gözyaşlarıma hakim olamadım. Onlar iyi ki var ve iyi ki bize böyle bir vatanı emanet etmiş. Şehitlerimizin ruhların şad olsun." diye konuştu.

Türkçe öğretmeni Pelin Zeyrek Gürbüz de şanlı zaferin hala kendilerini duygulandırdığını dile getirerek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yazdığı bu destanı asla unutmayacağız. Her sene öğrencilerimizle paylaşmaktan gurur duyacağım mektubumda bir kez daha şehitlere ve gazilere teşekkür ettim." ifadelerini kullandı.

Mektuplar gaziler ve şehit yakınlarını duygulandırdı

Çanakkale Muharip Gaziler Derneği Başkanı ve Kıbrıs Gazisi Necdet Erdinç, mektupları okurken çok duygulandığını belirterek, "Tarihimizin unutulmaması için bu çalışma çok önemli. Böyle önemli bir günde bizleri unutmayarak mektup yazan İzmirlilere ve bunları bize ulaştıran Bornova ve Çanakkale belediyelerine çok teşekkür ederim." dedi.

Kıbrıs gazisi Vahdettin Kaya ise mektupları açarken çok heyecanlandığını, her bir satırının kendilerini onurlandırdığını kaydetti.

Çanakkale, 18 mart, İzmir, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'den Çanakkale'de yaşayan gaziler ve şehit yakınlarına 18 Mart mektubu - Son Dakika


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