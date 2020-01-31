İzmir'den deprem bölgesi Elazığ ve Malatya'ya yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'den deprem bölgesi Elazığ ve Malatya'ya yardım - Son Dakika

İzmir'den deprem bölgesi Elazığ ve Malatya'ya yardım

6 saat önce

Bergama Belediyesi öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında toplanan yardım malzemeleri, deprem bölgesi Elazığ ve Malatya'ya gönderildi.

İzmir'den deprem bölgesi Elazığ ve Malatya'ya yardım, System.String[]

Bergama Belediyesi öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında toplanan yardım malzemeleri, deprem bölgesi Elazığ ve Malatya'ya gönderildi.

Bergama Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kaymakamlık, resmi kurumlar ve duyarlı vatandaşların destek verdiği kampanyada temin edilen battaniye, giyim eşyası, elektrikli ısıtıcılar ve gıda malzemeleri deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, paylaşma kültürü ve dayanışma ile aşılmayacak engel olmadığını aktararak, şunları belirtti:

"Bu zor günleri kenetlenerek hep birlikte aşacağız. Desteklerini esirgemeyen hemşerilerimize şükranlarımı sunuyorum. 7'den 70'e ne kadar yürekli, yardımlaşmayı seven bir millet olduğumuzu ortaokul öğrencisi kardeşimizin mektubuyla bir kez daha anlamış olduk. Allah milletimize bir daha felaket yaşatmasın."

Açıklamada, yardım torbasının içerisinden Soma maden faciasında babasını kaybeden 8. sınıf öğrencisinin yazdığı not bulunduğu vurgulandı.

Notta şu ifadeler yer aldığı belirtildi:

"Ben bu yardımı İzmir Bergama ilçesinden gönderiyorum. Sizleri çok iyi anlıyorum. Soma maden faciasında babamı kaybettim. Biz de çok zor zamanlar geçirdik. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden öpüyorum."

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Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:04 Kaynak: AA
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