İzmir'den dönen AKUT ekiplerini vatandaşlar uçakta alkışlarla karşıladı - Son Dakika

AKUT Trabzon ve Rize ekiplerinin bindikleri uçak

Kabin amirinin konuşması

Yolcuların AKUT ekiplerini alkışlaması

İzmir'den dönen AKUT ekiplerini vatandaşlar uçakta alkışlarla karşıladı

İZMİR - İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde arama-kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler de kentten ayrılmaya devam ediyor. AKUT Trabzon ve Rize ekipleri de İzmir'den ayrılmak üzere bindikleri uçakta kabin amirinin konuşması ve alkışlarla karşılandı.