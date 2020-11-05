İzmir'den dönen AKUT ekiplerini vatandaşlar uçakta alkışlarla karşıladı - Son Dakika

İzmir'den dönen AKUT ekiplerini vatandaşlar uçakta alkışlarla karşıladı
05.11.2020 11:29
AKUT Trabzon ve Rize ekiplerinin bindikleri uçak Kabin amirinin konuşması Yolcuların AKUT ekiplerini alkışlaması İzmir'den dönen AKUT ekiplerini vatandaşlar uçakta alkışlarla karşıladıİZMİR - İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.
AKUT Trabzon ve Rize ekiplerinin bindikleri uçak
Kabin amirinin konuşması
Yolcuların AKUT ekiplerini alkışlaması
İzmir'den dönen AKUT ekiplerini vatandaşlar uçakta alkışlarla karşıladı
İZMİR - İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde arama-kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler de kentten ayrılmaya devam ediyor. AKUT Trabzon ve Rize ekipleri de İzmir'den ayrılmak üzere bindikleri uçakta kabin amirinin konuşması ve alkışlarla karşılandı.
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