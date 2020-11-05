İzmir'den dönen DAK ekibi Başkan Kurt'u ziyaret etti - Son Dakika

İzmir'den dönen DAK ekibi Başkan Kurt'u ziyaret etti

05.11.2020 15:39
İzmir'den dönen DAK ekibi Başkan Kurt'u ziyaret etti, System.String[]

İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılarak Eskişehir'e dönen Dorlion Arama ve Kurtarma (DAK) ekibi Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılarak Eskişehir'e dönen Dorlion Arama ve Kurtarma (DAK) ekibi Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti. Misafirlerini 'kahramanlar' diye karşılayan Başkan Kurt, DAK ekibine gösterdikleri çaba ve büyük fedakarlık için teşekkür etti.

Ziyarete DAK ekibinden; Arif Necmi Türe, Ümit Avcı, Mehmet Hakan Döner, Ercan Temel, Elif Turan ve Mürsel Turan'ın katıldı. İzmir'de gerçekleştirdikleri arama kurtarma çalışmaları hakkında Başkan Kurt'a bilgi veren DAK üyeleri, Depremin birinci günü İzmir'e ulaşıp saat 23.00 itibari çalışmalarını başlattıklarını söyledi. Öncelikle yıkılan bir AVM binasında, ardından da Barış Apartmanında arama kurtarma çalışmaları yaptıklarını kaydeden DAK üyeleri, 34 saat aralıksız süren arama kurtarma çalışmalarında enkazdan 3 vatandaşımızı sağ olarak çıkardıklarını belirtti.

"Gösterdiğiniz büyük kahramanlık için çok teşekkür ederiz"

DAK ekibine gösterdikleri çaba ve büyük fedakarlık için teşekkür eden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, İzmir depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet; ailelerine baş sağlığı diledi. Kamuoyunda 'deprem dede' olarak bilinen Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara'nın 'deprem öldürmez bina öldürür' sözlerini hatırlatan Başkan Kurt, "Türkiye bir deprem ülkesi. Bu biliniyor, ancak ne yazık ki gerekli önlemler alınmıyor. On binlerce vatandaşımızı depremlerde kaybettik. Aynı şiddetteki deprem başka ülkede can almıyor ancak bizim ülkemizde can alıyor. Neden, çünkü insan hayatı bizim ülkemizde çok ucuz. Sizlere İzmir'de gösterdiğiniz büyük kahramanlık için çok teşekkür ederiz. Odunpazarı Belediyesi olarak bugüne kadar DAK'ın her zaman yanında olduk, bu iş birliğimiz artarak devam edecek. Sizler İzmir'de büyük bir deneyim de kazandınız. Deneyimleri bizler için yaşamsal önem taşıyor. Bu deneyimlerinizi mutlaka hemşerilerimizle paylaşmalısınız" dedi. - ESKİŞEHİR

İzmir'den dönen DAK ekibi Başkan Kurt'u ziyaret etti
İzmir'den dönen DAK ekibi Başkan Kurt'u ziyaret etti
İzmir'den dönen DAK ekibi Başkan Kurt'u ziyaret etti

Arama Kurtarma, Odunpazarı, Eskişehir, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'den dönen DAK ekibi Başkan Kurt'u ziyaret etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İzmir depreminin yol açtığı yıkım uzaydan görüntülendi Son Dakika! Netflix ve Amazon Prime Video, yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK'ten lisans aldı Taksi şoförü bıçak çekerek filyason ekibini tehdit etti Hayvansever kadın, köpek mamalarını ve kaplarını çalan hurdacıya beyzbol sopasıyla saldırdı Süt fabrikasında skandal görüntüler! Süt kazanının içinde banyo yapıp, sosyal medyada paylaştı İzmir'de avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı pes dedirtti! O anlar kamerada Azerbaycan ile Ermenistan arasında Ağdere ve Hocavent'te şiddetli çatışmalar yaşanıyor İran Cumhurbaşkanı ABD başkanlık seçiminde tarafını belli etti: İran, Trump döneminde tarihinde hiç görmediği kadar zor günler geçirdi
Son Dakika! Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 10 kuruş zam geldi Son Dakika! Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 10 kuruş zam geldi         
16:11
Kocaeli'de suçüstü yakalanan hırsız: Kontrol etmek için girdim, dağınıktı toparladım Kocaeli'de suçüstü yakalanan hırsız: Kontrol etmek için girdim, dağınıktı toparladım         
15:25
Antalya'da iki ayrı manzara! Bir tarafta deniz ve güneş, diğer tarafta lapa lapa kar Antalya'da iki ayrı manzara! Bir tarafta deniz ve güneş, diğer tarafta lapa lapa kar         
14:57
12 kişiyi öldüren seri katil, ağlayarak kendisini savundu: Öldürecek olsam borçlularımı öldürürdüm 12 kişiyi öldüren seri katil, ağlayarak kendisini savundu: Öldürecek olsam borçlularımı öldürürdüm         
14:12
Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı, Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan sildi Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı, Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan sildi         
13:50
Borç yapılandırma kanunu kabul edildi! İşte ödemelerine 0cak 2021'de başlanacak yapılandırma kapsamındaki borçlar Borç yapılandırma kanunu kabul edildi! İşte ödemelerine 0cak 2021'de başlanacak yapılandırma kapsamındaki borçlar         
13:28
Yerli koronavirüs aşısının insan deneyleri Kayseri'de başladı! İlk doz gönüllüye uygulandı Yerli koronavirüs aşısının insan deneyleri Kayseri'de başladı! İlk doz gönüllüye uygulandı         
13:06
Alkollü araç kullanan İlker Aksum hakkında soruşturma başlatıldı Alkollü araç kullanan İlker Aksum hakkında soruşturma başlatıldı         
12:43
Önünü kesip Önünü kesip "Yolcumu neden alıyorsun?" diyerek otobüs şoförüne defalarca vurdu         
12:39
Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar         
11:37
İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor         
11:05
Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu         
09:54
Koli bantlı kadın cinayetinde şoke eden karar! Katil, indirim üstüne indirim aldı Koli bantlı kadın cinayetinde şoke eden karar! Katil, indirim üstüne indirim aldı         
09:47
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu         
09:31
Bulancak Belediye Başkanı saldırıya uğradı! Silahıyla kendisini korumak isterken saldırganı yaraladı Bulancak Belediye Başkanı saldırıya uğradı! Silahıyla kendisini korumak isterken saldırganı yaraladı         
01:00
ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı         
00:59
'Köyün delisi'nden müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu 'Köyün delisi'nden müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu         
08:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2020 16:22:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'den dönen DAK ekibi Başkan Kurt'u ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei