İzmir'den dünyaya açılan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'na Afrikalı kadınlar da katılacak - Son Dakika

İzmir'de 2013'te kadınların bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla başlatılan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun 9'uncusu 19 Eylül'de 25 ülke ve 155 şehirde yapılacak.

Etkinlik yöneticisi Sema Gür, AA muhabirine, "daha yaşanabilir" bir dünya için bisikletin önemine dikkat çekmek amacıyla her yıl şık kıyafetlerini giyip bisikletlerini süsleyerek tur düzenlendiklerini, yeni katılımlarla etkinliğin gün geçtikçe büyüdüğünü söyledi.

Gür, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'de toplu değil bireysel tur yaptıklarını, yine de dünyanın birçok bölgesinden talep aldıklarını ifade etti.

Bu yıl etkinliğin ilk kez düzenleneceği ülkelerin İrlanda, Danimarka, İsrail ve Botsvana olduğu bilgisini veren Gür, "Yurt dışından her yıl daha fazla taleple karşılaşıyoruz. Son olarak Güney Afrika'daki Botsvana'dan kadınlar turumuza eşlik etmek istedi. Bunun üzerine Botsvana'nın başkenti ve en büyük şehri Gaboron'da turu düzenleme kararı aldık." diye konuştu.

Bisiklet turuna ilk kez Afrika'dan kadınların eşlik edeceğini vurgulayan Sema Gür, 19 Eylül'de Türkiye'nin 80 noktasında gerçekleştirilecek etkinliğin, Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika'da da aynı gün yapılacağını aktardı.

Gür, tura katılmak isteyenlerin web sitesi ve e-posta aracılığıyla kendilerine ulaştığını dile getirdi.

Bu yıl bisikletli ölümlerine ve orman yangınlara dikkat çekmek istiyorlar

Tüm insanlığın gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak konusunda hassas davranması gerektiğine işaret eden Gür, şöyle konuştu:

"Özellikle kadınların çok hassas olduğu bir konu, çocuklarına güzel bir dünya bırakabilmek. Biz de bunu sağlamaya çalışıyoruz. Şehirlerin havası kirlendi. Ulaşım daha da zor bir hale geldi. İklim krizi kendini gösterdi. İnsanların uyanması ve bilinçlenmesi gerekiyor. Bu yıl yaz aylarında çıkan yangınlar, sel felaketlerinin temelinde de iklim krizi yatıyor. Biz de buna dikkat çekmek istiyoruz."

Farkındalık yaratmak istedikleri bir diğer konunun da bisikletli ölümleri olduğunu aktaran Gür, "Maalesef otomobillerin katlettiği arkadaşlarımız var. Bisikletli ulaşım için yetkililerden destek isteyeceğiz, turumuzda bu konuya da vurgu yapacağız." dedi.

Tura katılmak isteyen erkeklere şık giyim ve papyon önerisi

Gür, etkinlikte salgına karşı önlemler konusunu çok önemsediklerini, maske, mesafe ve hijyen kurallarıyla yollara çıkacaklarını anlatarak, bisiklet ulaşımının koronavirüsün engellenmesi açısından da önemli olduğunu dile getirdi.

Etkinliğe bu yıl sadece İzmir'de 2 bin kişinin katılacağını tahmin ettiklerini de aktaran Gür, Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'na katılmak isteyen erkeklere ilişkin de şu açıklamada bulundu:

"Her yıl 'Erkekler de katılabilir mi?' sorusuyla karşılaşıyoruz. Erkekler de katılabilir. Şık bir şekilde ve papyonlarıyla mümkünse arka sırada yer almalarını talep ediyoruz. Bu bir kadın hareketi. Profesyonel sporcu görüntüsünün değil, kadın hareketi anlayışının önde olmasını istiyoruz."