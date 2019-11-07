İzmir'den dünyaya satış

Yıllardır ulusal market zincirleri, gıda ve fastfood sektörüne yönelik kağıt ve ambalaj üretimi gerçekleştiren İzmir merkezli ambalaj firması, üretiminin dörtte birini ihraç ediyor.



İzmir merkezli bir firma olarak yurt içi ve yurt dışı pazarına hizmet verdiklerini kaydeden Çağlar Par, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerine hitap ettiklerini söyledi.



Yurt içi ve yurt dışına yönelik satışlar gerçekleştirdiklerini dile getiren Par Pack Ambalaj A.Ş sahibi Çağlar Par, " Türkiye'deki ulusal market zincirleri gıda ve fast food firmalarına ürün tedarik ediyoruz. Endu Pack firmasının Türkiye distribütörüyüz. Meyve sebze ihracatçılarının gıda ambalajları, üzüm zarfı, kasa kenarları, portakal, mandalina, limon sarma kağıtları gibi ürün kalemlerinde tedarik sağlıyoruz. Ziraat Bankasının temizlik ürünlerini, toptan ambalaj malzemesi, kağıt havlu ve peçete ürünlerinin dağıtımını da yapıyoruz. Üretici bir firma olarak hızlı ve kaliteli ürün hizmetimizle tanınan bir yapıya sahibiz. Ürün teslim terminlerine uymaya çok dikkat ediyoruz. Buca Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikamız var, Buca Kaynaklar'da ise 2 bin metrekarelik bir depo alanında toplam 58 personelle hizmet veriyoruz" diye konuştu.



Par, sözlerine şöyle devam etti:



"Yurt dışında da; Amerika, Hollanda Fas, Danimarka ve İngiltere gibi ülkelere kağıt ambalaj satışını gerçekleştiriyoruz. Fas'taki eczanelerin ecza kağıtlarını biz veriyoruz. Amerika'nın meşhur Carlo's Bakery firması ve İngiltere'de Fish and Chips firmalarının da tedarikçisiyiz. Ciromuzun yüzde 25'ini yurt dışından elde ediyoruz."



Çağlar Par, yeni yatırımlar ve bayiliklerin bünyelerine dahil edilmesiyle birlikte 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 30 büyümelerini artırdığını belirterek, sektörde aranan marka konumunda olduklarını söyledi. - İZMİR